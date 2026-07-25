Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão
Três jogos serão disputados neste sábado (25) e outros sete no domingo (26)
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 12:01
A 20ª rodada do Brasileirão terá três jogos neste sábado (25) e outros sete no domingo (26). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Grêmio x Fluminense, Flamengo x São Paulo e Palmeiras x Atlético-MG. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.
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Suspensos e lesionados da rodada:
Athletico-PR x Internacional – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Athletico-PR: Arthur Dias
- Internacional: Victor Gabriel
Lesionados:
- Athletico-PR: Felipinho, Micael e Zapelli
- Internacional: Benjamin Arhin, João Victor, Kayky, Rochet e Thiago Maia
Santos x Chapecoense – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Santos: -
- Chapecoense: -
Lesionados:
- Santos: Gustavo Henrique e Pepê Fermino
- Chapecoense: Anderson, Garcez, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert, Victor Caetano e Vinicius
Vasco x Mirassol – sábado (25), às 20h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Vasco: -
- Mirassol: -
Lesionados:
- Vasco: Mateus Carvalho
- Mirassol: Alex Muralha e Negueba
Bahia x Corinthians – domingo (26), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Bahia: -
- Corinthians: -
Lesionados:
- Bahia: Caio Alexandre, Cristian Oliveira e Léo Vieira
- Corinthians: Hugo, Kayke e Vitinho
Cruzeiro x Botafogo – domingo (26), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Cruzeiro: Gérson e Matheus Pereira
- Botafogo: -
Lesionados:
- Cruzeiro: Cássio, Gabriel Pec e Peralta
- Botafogo: Allan, Júnior Santos e Kaio
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Grêmio x Fluminense – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Grêmio: Leonél Pérez
- Fluminense: John Kennedy
Lesionados:
- Grêmio: -
- Fluminense: Jemmes, Matheus Reis e Millán
Bragantino x Coritiba – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
Suspensos:
- RB Bragantino: Fabinho e Sant'anna
- Coritiba: -
Lesionados:
- RB Bragantino: Davi Gomes e Vanderlan
- Coritiba: Fabinho e Rodrigo Rodrigues
Flamengo x São Paulo – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Flamengo: Carrascal
- São Paulo: -
Lesionados:
- Flamengo: Daniel Sales, Lucas Paquetá e Luiz Araújo
- São Paulo: Lucas Moura e Rafael Tolói
Palmeiras x Atlético-MG – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Palmeiras: Allan, Barboza, Khellven e Ramón Sosa
- Atlético-MG: Índio, Léo Duarte e Patrick
Lesionados:
- Palmeiras: Jefté
- Atlético-MG: Patrick
Remo x Vitória – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Remo: Marllon
- Vitória: Emmanuel Martínez
Lesionados:
- Remo: -
- Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes
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