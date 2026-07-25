logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Três jogos serão disputados neste sábado (25) e outros sete no domingo (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 12:01
Favorite o Lance! no Google
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão; meia desfalca a Raposa na 20ª rodada (Foto: Maxi Franzoi/ AGIF / Folhapress)

A 20ª rodada do Brasileirão terá três jogos neste sábado (25) e outros sete no domingo (26). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Grêmio x Fluminense, Flamengo x São Paulo e Palmeiras x Atlético-MG. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.

➡️ O campeonato mais difícil do mundo? Simule todos os resultados do Brasileirão 2026

Suspensos e lesionados da rodada:

Athletico-PR x Internacional – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Athletico-PR: Arthur Dias
  • Internacional: Victor Gabriel

Lesionados:

  • Athletico-PR: Felipinho, Micael e Zapelli
  • Internacional: Benjamin Arhin, João Victor, Kayky, Rochet e Thiago Maia

Santos x Chapecoense – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Santos: -
  • Chapecoense: -

Lesionados:

  • Santos: Gustavo Henrique e Pepê Fermino
  • Chapecoense: Anderson, Garcez, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert, Victor Caetano e Vinicius

Vasco x Mirassol – sábado (25), às 20h30 (de Brasília)

Suspensos:

  1. Vasco: -
  2. Mirassol: -

Lesionados:

  1. Vasco: Mateus Carvalho
  2. Mirassol: Alex Muralha e Negueba

Bahia x Corinthians – domingo (26), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  • Bahia: -
  • Corinthians: -

Lesionados:

  • Bahia: Caio Alexandre, Cristian Oliveira e Léo Vieira
  • Corinthians: Hugo, Kayke e Vitinho

Cruzeiro x Botafogo – domingo (26), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  • Cruzeiro: Gérson e Matheus Pereira
  • Botafogo: -

Lesionados:

  • Cruzeiro: Cássio, Gabriel Pec e Peralta
  • Botafogo: Allan, Júnior Santos e Kaio

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Grêmio x Fluminense – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Grêmio: Leonél Pérez
  • Fluminense: John Kennedy

Lesionados:

  • Grêmio: -
  • Fluminense: Jemmes, Matheus Reis e Millán

Bragantino x Coritiba – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • RB Bragantino: Fabinho e Sant'anna
  • Coritiba: -

Lesionados:

  • RB Bragantino: Davi Gomes e Vanderlan
  • Coritiba: Fabinho e Rodrigo Rodrigues

Flamengo x São Paulo – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Flamengo: Carrascal
  • São Paulo: -

Lesionados:

  1. Flamengo: Daniel Sales, Lucas Paquetá e Luiz Araújo
  2. São Paulo: Lucas Moura e Rafael Tolói

Palmeiras x Atlético-MG – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Palmeiras: Allan, Barboza, Khellven e Ramón Sosa
  • Atlético-MG: Índio, Léo Duarte e Patrick

Lesionados:

  • Palmeiras: Jefté
  • Atlético-MG: Patrick

Remo x Vitória – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Remo: Marllon
  • Vitória: Emmanuel Martínez

Lesionados:

  • Remo: -
  • Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes
Tudo sobre
Sugerida para você!
Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo

Davide Ancelotti revela por que pediu demissão do Botafogo: 'Nem presidente tinha'

Há 2 minutos
Pacaembu após reformas

São Paulo

São Paulo pode mandar jogos no Pacaembu? Entenda o cenário

Há 7 minutos
Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo

Futebol Nacional

Análise tática do Guffo: precisamos prestar atenção no Athletico-PR

Há 1 hora
Cruzeiro x Botafogo (Foto: Arte Lance!)

Futebol Nacional

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Libertadores 2022 - Troféu

Futebol Nacional

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Há 2 horas
O árbitro Davi De Oliveira Lacerda

Futebol Nacional

Cruzeiro x Botafogo tem arbitragem definida

Há 2 horas
Mais LANCE!
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Eduardo Domínguez pré jogo palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Retornos: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Palmeiras

Fernando Diniz em partida na Neo Química Arena

Inspirado em finalistas da Copa, Corinthians de Diniz dobra aproveitamento e salta no Brasileirão

Danilo, do Botafogo, é o grande nome do Brasileirão 2026

Danilo, do Botafogo, fecha primeiro turno do Brasileirão como destaque

Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (25/07/2026)

No Mundial de 2005, disputado no Peru, o México fez 3 a 0 no Brasil na final. O craque da competição, porém, foi o meia brasileiro Anderson, promessa do Grêmio. Ele fez carreira na Europa, defendendo por oito anos o Manchester United

Por onde anda Anderson, meia ex-Grêmio e Internacional?

Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco dá spoiler sobre novo patrocinador master nas redes

Partida entre Mirassol e Vasco no primeiro turno do Brasileirão de 2026

Segundo turno vem aí: quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Vote

Rafael Leão durante treino no Corinthians

Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians

Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e Matheus Souto Maior, presidente do Sport

Perto de anúncio de Zé Lucas, Cruzeiro publica foto de Pedrinho com presidente do Sport

São Januário - Vasco

Carregal e Silvio Almeida são exonerados do Conselho de Governança do Vasco

Arroyo em treinamento na Toca da Raposa II

Arroyo volta a treinar com o grupo do Cruzeiro e manda recado