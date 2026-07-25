Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão Três jogos serão disputados neste sábado (25) e outros sete no domingo (26)

A 20ª rodada do Brasileirão terá três jogos neste sábado (25) e outros sete no domingo (26). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Grêmio x Fluminense, Flamengo x São Paulo e Palmeiras x Atlético-MG. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.

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Suspensos e lesionados da rodada:

Athletico-PR x Internacional – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

Athletico-PR: Arthur Dias

Arthur Dias Internacional: Victor Gabriel

Lesionados:

Athletico-PR: Felipinho, Micael e Zapelli

Felipinho, Micael e Zapelli Internacional: Benjamin Arhin, João Victor, Kayky, Rochet e Thiago Maia

Santos x Chapecoense – sábado (25), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

Santos: -

- Chapecoense: -

Lesionados:

Santos: Gustavo Henrique e Pepê Fermino

Gustavo Henrique e Pepê Fermino Chapecoense: Anderson, Garcez, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert, Victor Caetano e Vinicius

Vasco x Mirassol – sábado (25), às 20h30 (de Brasília)

Suspensos:

Vasco: - Mirassol: -

Lesionados:

Vasco: Mateus Carvalho Mirassol: Alex Muralha e Negueba

Bahia x Corinthians – domingo (26), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

Bahia: -

- Corinthians: -

Lesionados:

Bahia: Caio Alexandre, Cristian Oliveira e Léo Vieira

Caio Alexandre, Cristian Oliveira e Léo Vieira Corinthians: Hugo, Kayke e Vitinho

Cruzeiro x Botafogo – domingo (26), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

Cruzeiro: Gérson e Matheus Pereira

Gérson e Matheus Pereira Botafogo: -

Lesionados:

Cruzeiro: Cássio, Gabriel Pec e Peralta

Cássio, Gabriel Pec e Peralta Botafogo: Allan, Júnior Santos e Kaio

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Grêmio x Fluminense – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

Grêmio: Leonél Pérez

Leonél Pérez Fluminense: John Kennedy

Lesionados:

Grêmio: -

- Fluminense: Jemmes, Matheus Reis e Millán

Bragantino x Coritiba – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

RB Bragantino: Fabinho e Sant'anna

Fabinho e Sant'anna Coritiba: -

Lesionados:

RB Bragantino: Davi Gomes e Vanderlan

Davi Gomes e Vanderlan Coritiba: Fabinho e Rodrigo Rodrigues

Flamengo x São Paulo – domingo (26), às 18h30 (de Brasília)

Suspensos:

Flamengo: Carrascal

Carrascal São Paulo: -

Lesionados:

Flamengo: Daniel Sales, Lucas Paquetá e Luiz Araújo São Paulo: Lucas Moura e Rafael Tolói

Palmeiras x Atlético-MG – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)

Suspensos:

Palmeiras: Allan, Barboza, Khellven e Ramón Sosa

Allan, Barboza, Khellven e Ramón Sosa Atlético-MG: Índio, Léo Duarte e Patrick

Lesionados:

Palmeiras: Jefté

Jefté Atlético-MG: Patrick

Remo x Vitória – domingo (26), às 19h30 (de Brasília)

Suspensos:

Remo: Marllon

Marllon Vitória: Emmanuel Martínez

Lesionados: