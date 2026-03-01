O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou com a imprensa após a eliminação no Campeonato Paulista diante do Novorizontino. Apesar da derrota para o time do interior ainda repercutir, o principal assunto foi o volante André, que pode deixar o clube rumo ao Milan, da Itália.

Nas últimas horas, o clube italiano avançou nas negociações para contratar o jogador, que também tinha recebido consulta da Juventus.

O empresário que cuida da carreira do atleta esteve nos últimos dias na Itália e vem conduzindo a negociação, que gira em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda garante 20% de mais-valia em uma futura venda.

— Avaliamos o jogador em 24 milhões de euros. O Corinthians tem 70%, receberia 17 milhões de euros (R$ 103,2 milhões na cotação atual). E os outros 30%? São do atleta. Ele se acertaria com o Milan sobre esses 30%, é uma questão entre eles. Se a proposta fosse de apenas 17 milhões de euros, o Corinthians ficaria com um valor menor porque precisaria passar os 30% ao André — disse Marcelo Paz.

— Estou aqui para ser transparente e passar a vocês para que o torcedor entenda quais são os números dessa possível operação. Seja qual for a decisão do presidente estarei do lado dele, espero que as pessoas entendam porque sempre vamos tomar a melhor decisão para o Corinthians — completou.

O executivo também ressaltou a necessidade de o Corinthians negociar jogadores para quitar suas dívidas.

— O Corinthians precisa vender jogadores, isso é muito claro. Sempre foi colocado pela diretoria do clube e pelo presidente Osmar a necessidade de venda do clube para honrar seus compromissos. A venda está finalizada? Não, ainda não. Precisamos de um equilíbrio entre necessidade de caixa, equilíbrio financeiro e manutenção do elenco. Existe uma expectativa da torcida: "será que ele não pode valer mais?". Sim, pode, mas pode valer menos também. Vamos saber na sequência dos jogos, das competições. É uma decisão difícil de ser tomada — concluiu.

André pode deixar o Corinthians (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

André Luiz pelo Corinthians

23 jogos (9 titular) 4 gols 9 passes decisivos 79% de acerto no passe 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.6 desarmes por jogo 0.2 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.0 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

