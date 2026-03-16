Hugo Souza fora da Copa? Ancelotti explica ausência do goleiro do Corinthians

O técnico Carlo Ancelotti convocou os goleiros Alisson, Ederson e Bento para os amistosos da Seleção Brasileira de março contra França, no dia 26, em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando. Assim, Hugo Souza, do Corinthians, ficou de fora da lista.

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Ao explicar a ausência do goleiro do Timão, o treinador afirmou que a situação pode mudar até a convocação final para a Copa do Mundo e destacou que os jogadores que não foram chamados nesta lista precisam trabalhar para "convencê-lo".

— Não tem posição fechada 100%, como disse, tem evolução contínua, a cada jogo. Hoje, pensamos que Alisson, Ederson e Bento são os melhores do momento. Pode ser que em maio algo possa mudar. Estamos abertos. Os jogadores que não estão hoje nesta lista e querem estar na Copa, precisam trabalhar bem, jogar bem, mostrar todas suas atitudes. Não tem outra maneira de convencer — disse o treinador.

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Hugo Souza fez parte de outras convocações

Paredão do Corinthians, Hugo Souza esteve presente em três das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.

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— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — comentou o goleiro após o título da Copa do Brasil.

Em busca de realizar o sonho de defender a Seleção, Hugo Souza disputa vaga com nomes importantes, como Alisson Becker, Bento, Ederson e John, que estiveram nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Para Hugo Souza, o grande diferencial está nas cobranças de pênaltis. Aos 27 anos, o arqueiro ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro goleiro que mais defendeu pênaltis na história do clube, com 14 cobranças defendidas.

O camisa 1 fica atrás apenas de Cássio e Ronaldo Giovanelli. O desempenho nas penalidades é um diferencial entre os goleiros brasileiros e pode aproximar Hugo Souza do sonho de disputar uma Copa do Mundo.

No futebol brasileiro, desde 2025, Hugo Souza é o goleiro que mais defendeu pênaltis, superando grandes nomes como Cássio, Weverton e Everson.

Mais defesas de pênaltis

10 - Hugo Souza (Corinthians)

7 - Everson (Atlético)

7 - Léo Jardim (Vasco)

4 - Santos (Athletico)

4 - Fábio (Fluminense)

4 - Weverton (Palmeiras / Grêmio)

4 - Cássio (Cruzeiro)

Hugo Souza em 2026:

16 jogos 14 gols sofridos 6 jogos sem sofrer gol 2.6 defesas por jogo 72% bolas defendidas 2 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 34% acerto no passe longo Nota Sofascore 6.87

Hugo Souza pelo Corinthians:

106 jogos 98 gols sofridos 2.8 defesas por jogo 75% bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 37% acerto no passe longo Nota Sofascore 7.07

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