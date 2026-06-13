Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado' No Brasil há quatro meses, marroquino confirma torcida pelo país de nascimento

O futebol brasileiro recebeu, em 2026, a presença do meio-campista Zakaria Labyad, que foi contratado pelo Corinthians para a temporada. Curiosamente, a estreia do Brasil na Copa do Mundo, que acontece neste sábado (13), será diante de Marrocos, terra natal do jogador do Timão.

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Labyad revelou que mantém contato com Noussair Mazraoui, lateral da seleção holandesa e do Manchester United, sobre o confronto contra o Brasil. O meio-campista ainda rechaçou a possibilidade de favoritismo ao time de Carlo Ancelotti.

— Eu falei com o Mazraoui, ele é um dos meus melhores amigos, joga no United. Nós tivemos uma conversa sobre o time do Brasil. Os dois times precisam vencer esse jogo, os dois têm grandes estrelas. Vai ser interessante. Ver Marrocos competindo contra o Brasil será muito interessante, é um país do futebol como o Brasil. É um jogo 50% para cada lado. Eu jogo no Brasil, mas vou torcer para o Marrocos — comentou Zakaria em entrevista ao Ge.

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O jogador ainda falou sobre os destaques do futebol brasileiro e sobre a possibilidade de Marrocos enfrentar Neymar, o que não deve acontecer. O camisa 10 ainda não está recuperado para estrear em campo.

— É claro que conversamos sobre o Brasil, sobre vários jogadores. Ele já jogou contra o Vinicius e outros atacantes. Eu falei sobre os meio-campistas e jogadores que atuam no Brasil. Eles também olham para jogar contra o Neymar, todos querem jogar contra grandes jogadores. Eu espero que o Neymar esteja bem para enfrentar Marrocos — finalizou.

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

Labyad destaca respeito a Neymar antes da partida de estreia na Copa do Mundo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Zakaria Labyad pelo Corinthians

O marroquinho chegou ao Timão sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

— Foi um mérito coletivo, além logicamente da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele tava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.

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Números pelo Corinthians:

14 jogos (1 titular) 280 minutos jogados (20 mins por jogo) 2 gols 1 assistência 93 mins p/ participar de gol 10 finalizações (4 no gol) no total 0.7 finalizações por jogo 5.0 finalizações p/ marcar gol 3 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo 83% acerto no passe 20% acerto no passe longo 0.6 bolas recuperadas por jogo 0.2 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.69

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