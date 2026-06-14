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Memphis é o primeiro jogador de clube brasileiro a disputar Copa por seleção europeia

Camisa 10 da Holanda atua diante do Japão e alcança feito inédito no torneio

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/06/2026 20:11
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, teve uma atuação discreta na partida diante do Japão, na estreia da Holanda na Copa do Mundo. Ainda assim, entrou para a história.

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    O camisa 10 tornou-se o primeiro jogador europeu vinculado a um clube brasileiro a entrar em campo em uma edição de Copa do Mundo.

    Antes disso, Memphis já havia sido o primeiro europeu atuando no futebol brasileiro a ser convocado para o torneio. Agora, volta a protagonizar mais um feito inédito.

    Corinthians saiu no lucro com a convocação de Memphis Depay

    Com a convocação de Memphis Depay e a presença do atacante na Copa do Mundo, o Corinthians receberá uma quantia diária pela participação do jogador no torneio. Por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, cada equipe receberá US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por dia para cada atleta cedido à disputa do Mundial.

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    Nesse contexto, o Corinthians tem garantidos, ao menos, US$ 60 mil (cerca de R$ 311 mil) pela participação da seleção holandesa na fase de grupos. Um possível avanço da Holanda às fases seguintes e uma eventual presença na final podem elevar esse valor para US$ 180 mil (aproximadamente R$ 934 mil).

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Memphis Depay participou do empate da Holanda contra o Japão (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Além disso, os clubes recebem US$ 2,36 mil (cerca de R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que tiveram um jogador convocado.

    O valor final, contudo, só será conhecido ao término do torneio, já que o cálculo leva em consideração o período em que o atleta permaneceu à disposição da seleção e sua participação nas partidas.

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    Holanda na Copa do Mundo

    A Holanda está no grupo F e após o empate com o Japão, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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