Torcedores do Corinthians reagem à atuação de Memphis na Copa: 'Só foi' Jogador entrou no duelo contra o Japão

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, estreou na Copa do Mundo na partida contra o Japão e gerou comentários de torcedores corintianos que acompanharam a partida. O maior artilheiro da história da seleção holandesa começou no banco de reservas e substituiu Donyell Malen aos 25 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Memphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posição

A partida terminou empatada em 2 a 2, e o jogador não conseguiu melhorar o time comandado por Ronald Koeman, que levou o gol de empate nos minutos finais da partida. A atuação do meia-atacante, que levou cartão amarelo aos 38 minutos, foi questionada por alguns internautas

Veja alguns comentários:

O Memphis entrou e o time recuou, isso é Corinthians — Fiel (@ferreira__SCCP) June 14, 2026

O que o Memphis deve sentir de saudades do Hugo Souza não tá escrito... — Sid (@sidpedroso) June 14, 2026

só foi o memphis depança entrar q o japao empatou — bruna (@7bidon) June 14, 2026

Memphis falhou no gol pqp 💔 — ᵍᵃᵇʳⁱᵉˡ (@GabrieIGuedes) June 14, 2026

Memphis em campo

Vai Holanda

Vaaai Corinthians — Sara sem H (@sarabm3) June 14, 2026

Van Dijk marcou em Holanda x Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa

O atacante Memphis contou com a presença de Erich "Vintecinco", barbeiro que atende jogadores do Corinthians, durante a preparação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. O profissional foi convidado pelo camisa 10 para realizar serviços de cabelo e barba na concentração da seleção holandesa, instalada em Kansas City, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Erich trabalha com diversos atletas do elenco corintiano no CT Joaquim Grava e publicou nas redes sociais imagens do atendimento a Memphis. O barbeiro também compartilhou uma mensagem sobre a experiência de acompanhar a seleção holandesa durante o período de preparação para o Mundial.

Passagem pelos Estados Unidos

Antes de encontrar Memphis, Erich também atendeu o atacante Talles Magno, ex-jogador do Corinthians e atualmente atleta do New York City FC, da Major League Soccer (MLS).

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

A presença do barbeiro na concentração da Holanda chamou atenção por sua relação profissional com jogadores do clube paulista e pela proximidade construída com Memphis desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável