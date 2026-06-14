Torcedores do Corinthians reagem à atuação de Memphis na Copa: 'Só foi'
Jogador entrou no duelo contra o Japão
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, estreou na Copa do Mundo na partida contra o Japão e gerou comentários de torcedores corintianos que acompanharam a partida. O maior artilheiro da história da seleção holandesa começou no banco de reservas e substituiu Donyell Malen aos 25 minutos do segundo tempo.
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A partida terminou empatada em 2 a 2, e o jogador não conseguiu melhorar o time comandado por Ronald Koeman, que levou o gol de empate nos minutos finais da partida. A atuação do meia-atacante, que levou cartão amarelo aos 38 minutos, foi questionada por alguns internautas
Veja alguns comentários:
O Memphis entrou e o time recuou, isso é Corinthians— Fiel (@ferreira__SCCP) June 14, 2026
O que o Memphis deve sentir de saudades do Hugo Souza não tá escrito...— Sid (@sidpedroso) June 14, 2026
só foi o memphis depança entrar q o japao empatou— bruna (@7bidon) June 14, 2026
Memphis falhou no gol pqp 💔— ᵍᵃᵇʳⁱᵉˡ (@GabrieIGuedes) June 14, 2026
Memphis em campo— Sara sem H (@sarabm3) June 14, 2026
Vai Holanda
Vaaai Corinthians
Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa
O atacante Memphis contou com a presença de Erich "Vintecinco", barbeiro que atende jogadores do Corinthians, durante a preparação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. O profissional foi convidado pelo camisa 10 para realizar serviços de cabelo e barba na concentração da seleção holandesa, instalada em Kansas City, nos Estados Unidos.
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Erich trabalha com diversos atletas do elenco corintiano no CT Joaquim Grava e publicou nas redes sociais imagens do atendimento a Memphis. O barbeiro também compartilhou uma mensagem sobre a experiência de acompanhar a seleção holandesa durante o período de preparação para o Mundial.
Passagem pelos Estados Unidos
Antes de encontrar Memphis, Erich também atendeu o atacante Talles Magno, ex-jogador do Corinthians e atualmente atleta do New York City FC, da Major League Soccer (MLS).
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A presença do barbeiro na concentração da Holanda chamou atenção por sua relação profissional com jogadores do clube paulista e pela proximidade construída com Memphis desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro.
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