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Torcedores do Corinthians reagem à atuação de Memphis na Copa: 'Só foi'

Jogador entrou no duelo contra o Japão

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 19:05
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Memphis começou no banco ontra o Japão na Copa do Mundo
Memphis voltou de lesão e substituiu Malen (Foto: Agência Efe/Folhapress)

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, estreou na Copa do Mundo na partida contra o Japão e gerou comentários de torcedores corintianos que acompanharam a partida. O maior artilheiro da história da seleção holandesa começou no banco de reservas e substituiu Donyell Malen aos 25 minutos do segundo tempo.

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  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?

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  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Memphis Depay jogará pela Holanda em estreia na Copa do Mundo?

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    • ➡️Memphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posição

    A partida terminou empatada em 2 a 2, e o jogador não conseguiu melhorar o time comandado por Ronald Koeman, que levou o gol de empate nos minutos finais da partida. A atuação do meia-atacante, que levou cartão amarelo aos 38 minutos, foi questionada por alguns internautas

    Veja alguns comentários:

    Van Dijk marcou em Holanda x Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Van Dijk marcou em Holanda x Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

    Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa

    O atacante Memphis contou com a presença de Erich "Vintecinco", barbeiro que atende jogadores do Corinthians, durante a preparação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. O profissional foi convidado pelo camisa 10 para realizar serviços de cabelo e barba na concentração da seleção holandesa, instalada em Kansas City, nos Estados Unidos.

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    Erich trabalha com diversos atletas do elenco corintiano no CT Joaquim Grava e publicou nas redes sociais imagens do atendimento a Memphis. O barbeiro também compartilhou uma mensagem sobre a experiência de acompanhar a seleção holandesa durante o período de preparação para o Mundial.

    Passagem pelos Estados Unidos

    Antes de encontrar Memphis, Erich também atendeu o atacante Talles Magno, ex-jogador do Corinthians e atualmente atleta do New York City FC, da Major League Soccer (MLS).

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    A presença do barbeiro na concentração da Holanda chamou atenção por sua relação profissional com jogadores do clube paulista e pela proximidade construída com Memphis desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro.

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