Cinco jogadores da Copa do Mundo possuem ligação com o Corinthians; conheça Lista conta com atletas campeões no Timão e revelados na base do clube

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Mesmo com apenas um jogador do elenco na Copa do Mundo de 2026, o Corinthians segue representado no torneio. Ao todo, cinco atletas com passagem pelo clube foram convocados por suas respectivas seleções.

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A lista reúne três estrangeiros, um jogador revelado no Parque São Jorge e outro que teve uma passagem breve pelo Timão.

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Veja os jogadores com história no Corinthians na Copa do Mundo 2026

Marquinhos - Brasil

Capitão da Seleção Brasileira e do PSG, seu atual clube, o zagueiro Marquinhos foi revelado no Timão. O último capítulo dessa história aconteceu há quase 13 anos, em 17 de agosto de 2012, quando vestiu pela última vez a camisa do Corinthians, clube que o revelou. Na ocasião, participou da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, curiosamente improvisado na lateral esquerda, substituindo Fábio Santos.

Versatilidade, aliás, foi a marca da curta passagem de Marquinhos no elenco profissional do Timão. Aos 18 anos, recém-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputou 14 partidas e atuou em praticamente todas as funções do setor defensivo: lateral-direito, lateral-esquerdo, volante… menos, na maior parte do tempo, como zagueiro, posição pela qual se destacava nas categorias de base e que mais tarde o levaria à Seleção Brasileira e ao topo do futebol europeu.

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Mesmo sem entrar em campo na campanha, Marquinhos fez parte do grupo que conquistou a Libertadores de 2012, ostentando, inclusive, a camisa 10 herdada de Adriano Imperador.

Marquinhos pelo Corinthians

14 jogos (13 titular) 0 gols 1 assistência Campeão da Libertadores 2012

Marquinhos, Memphis Depay, Éderson, Félix Torres e Balbuena (Foto: Arte Lance/ChatGPT)

Memphis Depay - Holanda

Memphis é o único jogador com vínculo direto com o Corinthians na Copa do Mundo de 2026. Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um atleta decisivo e influente no setor ofensivo.

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O próximo capítulo dessa história passa pela renovação contratual. O Corinthians deseja manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube entende que há alinhamento com o desejo do jogador de seguir no Parque São Jorge, mas aguarda o apoio de parceiros financeiros para viabilizar a continuidade do vínculo.

Éderson - Brasil

Atualmente na Atalanta, da Itália, Éderson chegou ao Corinthians em 2020, vindo do Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, somou 25 partidas e três gols pelo clube, além de ter sido posteriormente emprestado ao Fortaleza, onde recuperou espaço e desempenho. O volante também passou pelo Desportivo Brasil em sua trajetória no futebol brasileiro.

O Corinthians acompanha o desfecho da negociação entre a Atalanta e o Manchester United pelo jogador. O Timão tem direito a uma porcentagem da transferência e pode receber um valor relevante caso o acordo seja concluído.

Félix Torres - Equador - Internacional

Félix Torres defende atualmente o Internacional, por empréstimo do Corinthians. O zagueiro disputou 80 partidas pelo clube alvinegro nas temporadas de 2024 e 2025. No período, marcou um gol e não registrou assistências.

Em 2024, entrou em campo em 52 jogos, sem participações diretas em gols. Além disso, recebeu quatro cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez.

O jogador foi contratado em 2024 como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.

Fabián Balbuena - Paraguai

O zagueiro, atualmente no Grêmio, soma duas passagens pelo Corinthians, totalizando 167 jogos e 15 gols marcados.

A primeira delas, entre 2016 e 2018, foi a mais vitoriosa. Contratado após se destacar pelo Libertad, do Paraguai, o defensor conquistou dois títulos do Campeonato Paulista e um do Campeonato Brasileiro. Já a segunda passagem teve menos sucesso e chegou ao fim com o encerramento do empréstimo junto ao Dínamo de Moscou.

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