Memphis lamenta empate e pede 'muito trabalho' no Corinthians: 'Chateado'

O Corinthians até tentou, mas não conseguiu sair com a vitória no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis Depay abriu o placar, e Gabigol empatou a partida ainda na primeira etapa.

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Ao término do confronto, o camisa 10 lamentou o resultado e a reação rápida do Santos após o Corinthians abrir o placar.

— Não foi o suficiente [o gol]. Depois do 1 a 0 nós temos que jogar o jogo e não conseguimos. Tomamos o empate muito rápido. Isso deu confiança para eles. No segundo tempo eu acho que nós tentamos, mas não foi o suficiente — disse Memphis à GE TV.

Ao ser questionado sobre a amizade com Neymar, Memphis não se aprofundou no assunto e voltou a destacar o resultado que, segundo o atacante do Corinthians, foi ruim para sua equipe.

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— Fora de campo nós somos amigos, todos sabem disso. Mas isso não é importante agora, o importante eram os três pontos. E não conseguimos os três pontos, fico muito chateado. Temos muito trabalho para fazer — completou.

Gabigol e Memphis marcaram os gols do clássico (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Momento do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis, com saldo zero.

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Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá, às 21h30; em seguida, recebe o Flamengo, no dia 22, na Neo Química Arena, às 20h30, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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