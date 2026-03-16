O Corinthians pode não viver sua melhor fase no atual momento da temporada, mas três jogadores do elenco ainda alimentam o sonho de defender a Seleção Brasileira: Matheuzinho, Matheus Bidu e Hugo Souza.

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A convocação para disputar uma Copa do Mundo, evidentemente, ainda é um sonho, mas o jogadores ganharam ainda mais esperança com situações recentes envolvendo atletas da posição que sofreram lesões e não devem ser chamados neste momento. Isso abre novos espaço para outros atletas serem testados.

Neste domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estiveram na Vila Belmiro para acompanhar Santos 1x1 Corinthians. Foi mais uma oportunidade para a comissão do treinador italiano veja, agora de perto, os jogadores do Timão.

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Matheus Bidu, Hugo Souza e Matheuzinho (Fotos: Divulgação/ Corinthians)

Desempenho de Seleção Brasileira?

Matheuzinho – lateral

Na lateral direita, Matheuzinho aparece como opção para Seleção Brasileira, principalmente pelos recentes problemas na posição. Tanto que Carlo Ancelotti chegou a cogitar o retorno do veterano Danilo, hoje no Flamengo, para o setor.

Vanderson, do Monaco, sofreu uma lesão muscular na sexta-feira (6) e não poderá ser chamado. O mesmo ocorre com Éder Militão, homem de confiança do treinador italiano, que também acumula problemas físicos. Na disputa por uma vaga, Wesley, da Roma, e Vitinho, do Botafogo, também buscam a convocação.

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Pelo Corinthians, o jogador ganhou protagonismo e brilhou, inclusive na final da Copa do Brasil do ano passado, quando deu uma das assistências que garantiram o título ao Timão.

— Tem uma expectativa, sim. Até pelo que eu estou demonstrando aqui no Corinthians, já estou um tempo entregando muito bem, mas eu sei que a convocação não tá na minha área de alcance. A única coisa que eu posso fazer, que tá no meu alcance, que eu domino, é eu entregar o meu futebol pro Corinthians. E eu creio que, se eu estiver entregando bem, continuar fazendo o que eu estou fazendo, uma sequência boa, continuar jogando bem, eu acho que vai ser natural. Mas eu sonho, é algo que eu coloco na minha cabeça que não é tão distante. Sei que é difícil, ainda mais pela Copa estar chegando agora e faltar poucas convocações, mas é a esperança que morre por último — disse o jogador à "Central do Timão" após o título.

— Vamos treinar, trabalhar, entregar mais pro Corinthians do que eu entrego, que daí a Amarelinha vem, se Deus quiser. Eu acho que a Seleção é o sonho de todo jogador. Toda criança sonha ali, tá com a Amarelinha, representar seu país. Mas não adianta nada você querer estar na Seleção e, no teu clube, você estar de qualquer maneira, não entregar o teu melhor futebol, não estar na sua melhor versão. Então, acho que tem que pensar 100% no clube, onde você está, qual que é a sua realidade, qual que é o seu dia a dia, que a Seleção eu acho que é mais um presente, mais um brinde — completou.

Matheuzinho em 2026:

15 jogos (12 titular)

1 assistência

1.0 passes decisivos por jogo

1 grande chance criada

0.7 finalizações por jogo

24% acerto nos cruzamentos

1.4 interceptações por jogo

1.7 desarmes por jogo

58% eficiência nos duelos

0.8 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.93

Matheuzinho pelo Corinthians:

125 jogos (97 titular) 5 gol 8 assistências 0.9 passes decisivos por jogo 20 grandes chances criadas 0.5 finalizações por jogo 29% acerto no cruzamentos 1.0 interceptação por jogo 2.1 desarmes por jogo 55% eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo Nota Sofascore 7.04

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Matheus Bidu – lateral

Outro nome que ganhou força nos bastidores para uma possível convocação é o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O apelo aumentou após a lesão de Caio Henrique, também do Monaco.

A possibilidade ganhou apoio dentro do Corinthians, por parte da torcida e até mesmo de jogadores que passaram pelo clube, como André Santos.

— Fico muito feliz pelo momento, vestir a camisa da Seleção é o sonho de todo atleta. Não vou mentir, sonho com isso. Representar meu país, vestir a camisa da Seleção é algo que todo atleta sonha. Venho trabalhando muito para isso e, quem sabe, um dia eu possa viver esse sonho — disse Bidu em entrevista recente.

O que mais chama atenção no lateral do Timão é o poder ofensivo. No ano passado, em 49 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências.

Matheus Bidu em 2026:

15 jogos (13 titular) 1 gol 1 assistência 1.1 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.1 finalizações por jogo 25% acerto nos cruzamentos 1.3 interceptações por jogo 1.5 desarmes por jogo 58% eficiência nos duelos 1.3 faltas por jogo Nota Sofascore 7.07

Pelo Corinthians:

135 jogos (109 titular) 9 gols 8 assistência 1.1 passes decisivos por jogo 22 grandes chances criadas 0.9 finalizações por jogo 27% acerto nos cruzamentos 1.2 interceptações por jogo 1.3 desarmes por jogo 58% eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo Nota Sofascore 7.11

Hugo Souza – Goleiro

Paredão do Corinthians, Hugo Souza esteve presente em três das quatro listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.

— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — comentou o goleiro após o título da Copa do Brasil.

Em busca de realizar o sonho de defender a Seleção, Hugo Souza disputa vaga com nomes importantes, como Alisson Becker, Bento, Ederson e John, que estiveram nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Para Hugo Souza, o grande diferencial está nas cobranças de pênaltis. Aos 27 anos, o arqueiro ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro goleiro que mais defendeu pênaltis na história do clube, com 14 cobranças defendidas.

O camisa 1 fica atrás apenas de Cássio e Ronaldo Giovanelli. O desempenho nas penalidades é um diferencial entre os goleiros brasileiros e pode aproximar Hugo Souza do sonho de disputar uma Copa do Mundo.

No futebol brasileiro, desde 2025, Hugo Souza é o goleiro que mais defendeu pênaltis, superando grandes nomes como Cássio, Weverton e Everson.

Mais defesas de pênaltis

10 - Hugo Souza (Corinthians)

7 - Everson (Atlético)

7 - Léo Jardim (Vasco)

4 - Santos (Athletico)

4 - Fábio (Fluminense)

4 - Weverton (Palmeiras / Grêmio)

4 - Cássio (Cruzeiro)

Hugo Souza em 2026:

16 jogos 14 gols sofridos 6 jogos sem sofrer gol 2.6 defesas por jogo 72% bolas defendidas 2 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 34% acerto no passe longo Nota Sofascore 6.87

Hugo Souza pelo Corinthians:

106 jogos 98 gols sofridos 2.8 defesas por jogo 75% bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 37% acerto no passe longo Nota Sofascore 7.07

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