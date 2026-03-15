Dorival fala sobre Neymar e deixa convocação nas mãos de Ancelotti: 'Respeito'
Treinador evitou se aprofundar no assunto envolvendo o camisa 10 do Santos
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Após o empate entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior foi questionado sobre a possibilidade de uma possível convocação de Neymar para a Seleção Brasileira.
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Na resposta, o treinador não deu muitos detalhes. Disse que torce pelo camisa 10, mas deixou a decisão nas mãos do técnico de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.
— Essa é a função do Ancelotti, respeito muito. Torço por ele, espero que aconteça. A minha torcida é que aconteça o melhor para um jogador que é diferenciado e excepcional — disse o treinador.
Comissão técnica de Ancelotti na Vila Belmiro
Neste domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estiveram na Vila Belmiro para acompanhar Santos x Corinthians.
Nesta semana, o coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e o técnico Carlo Ancelotti também estiveram no Estádio José Maria de Campos Maia, para acompanhar Mirassol x Santos. O camisa 10 do Santos, no entanto, não esteve em campo.
O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda-feira (16), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, sua nova convocação para os compromissos diante da França, no dia 26, em Boston, e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando. A lista será a primeira do treinador italiano em 2026.
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