Vanderson, do Monaco, terá de passar por cirurgia na coxa esquerda após sofrer uma lesão muscular na última sexta-feira (6). A previsão inicial indica um período mínimo de três meses de recuperação, cenário que praticamente inviabiliza o sonho do jogador de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Aos 11 minutos do primeiro tempo da partida entre PSG e Monaco, válida pela 25ª rodada da Ligue 1, Vanderson disputou uma bola com Nuno Mendes, caiu no gramado e levou a mão à região posterior da coxa esquerda. O lateral-direito deixou o campo imediatamente e foi substituído a dez dias da próxima convocação do Brasil por Carlo Ancelotti.

Devido a lesões, Vanderson já havia sido cortado de duas convocações de Ancelotti e também ficou fora da última lista, em novembro de 2025. O lateral foi titular nas duas primeiras partidas do treinador à frente da Seleção. O jogador pretende acelerar o processo de recuperação, mas reconhece que a possibilidade de disputar a Copa é remota, segundo o site "Ge".

Quem também se lesionou na mesma partida e virou preocupação para o técnico italiano foi Caio Henrique, opção para a lateral esquerda do Brasil no Mundial. Titular no confronto, o jogador foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo após sofrer uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve permanecer afastado dos gramados por até um mês, com retorno previsto para abril, em quadro menos grave que o de seu companheiro. O problema físico interrompe a sequência de convocações do atleta justamente no final da preparação para a Copa.

A partida terminou com vitória do Monaco por 3 a 1, com tentos de Maghnes Akliouche, aos 27' do primeiro tempo, Aleksandr Golovin (10'/2ºT), e Folarin Balogun (28'/2ºT). O PSG descontou com Bradley Barcola, aos 26 minutos da etapa final.

Folarin Balogun (#9) comemora terceiro gol do Monaco contra o PSG, no Parc des Princes, pela Ligue 1 (Foto: Franck Fife/AFP)

Problema nas laterais? 🟢🟡

Para os amistosos contra França e Croácia, no fim deste mês, o Brasil também não poderá contar com Éder Militão, zagueiro de origem que atuou como titular na lateral direita nos últimos jogos. Com as ausências, Wesley surge como principal candidato a ser convocado por Ancelotti para os compromissos da segunda quinzena de março. O destaque da Roma esteve presente em três das quatro listas divulgadas pelo treinador na Amarelinha.

Os amistosos da Data Fifa de março serão os últimos compromissos da equipe nacional antes da convocação final para a Copa, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. A lista definitiva está prevista para 19 de maio. Antes do Mundial, o Brasil ainda fará dois jogos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland (EUA).

