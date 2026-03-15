O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay abriu o placar, e Gabigol empatou a partida ainda na primeira etapa.

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O comandante afirmou que o Corinthians dominou a partida dos 15 minutos do primeiro tempo até o final e disse que a equipe pouco sofreu no jogo. O treinador também relembrou que, em janeiro, pelo Paulistão, o placar foi o mesmo e afirmou que o Corinthians merecia "mais sorte".

— Foi um jogo que controlamos os 15 minutos inicialmente até o final da partida, buscamos ter um ímpeto maior, aceleramos da maneira como deu, na troca de passe, do jeito que deu. Foi uma partida difícil de se jogar. Eu entendo dessa maneira, truncada. Porém, pouco sofremos — disse Dorival Jr.

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— Não só na partida de janeiro, quando nós também jogamos aqui (a partida terminou em 1 a 1), tanto nesta partida, merecíamos uma sorte maior — seguiu.

Dorival também respondeu sobre a pressão que recebeu após os resultados recentes do Corinthians. A equipe não vence há cinco jogos, somando Brasileirão e Paulistão, incluindo a eliminação para o Novorizontino no estadual.

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— Sim, tivemos uma partida. Se for dar resposta, é só fazer um levantamento do jeito que eu peguei o clube e como está hoje. Se for negativo, dou a mão à palmatória. Sou tranquilo, faço o meu trabalho. Estou diariamente com o Marcelo [Paz] e com o presidente conversando. A partir do momento que eles definirem que o ideal não é minha permanência, não é motivo para postergar isso. É muito estranho isso no Brasil, é por isso que estamos sempre na contramão do que acontece no futebol mundial e a gente não aprende. Isso, para mim, sou muito sincero. Dou pouca importância, me preocupo com o meu trabalho. — disparou o treinador.

O treinador completou dizendo que os assuntos veiculados na imprensa, como a pressão sobre o cargo e declarações que geram incômodo, caso da venda de André, na qual Dorival se posicionou contra, fazem parte do processo e visam ao bem do clube.

— Isso é para vocês terem assunto. Caso contrário, fica chato e monótono. Quero o bem do Corinthians, não quero o mal. Foi algo que eu falei? Se foi, eu mantenho porque quero bem do Corinthians. A minha fala foi muito importante para o mercado porque deu um recado que não venderemos por qualquer preço. O Corinthians tomou a decisão correta. No São Paulo, falei do Beraldo, no Santos falei do Gabriel Barbosa e os clubes não se arrependeram. Os clubes venderam por mais do dobro do valor que era falado — apontou.

Gabigol e Memphis marcaram os gols do clássico (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Momento do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis, com saldo zero.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá, às 21h30; em seguida, recebe o Flamengo, no dia 22, na Neo Química Arena, às 20h30, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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