Diniz busca 'versão Libertadores' do Corinthians no Brasileiro antes de pausa para a Copa

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Uma vitória contra o Atlético Mineiro neste domingo (24) pode representar ao Corinthians mais que os três pontos na tabela e a possibilidade de deixar a zona do rebaixamento no Brasileirão. De um lado, o Timão já garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores e a liderança da sua chave no torneio, o que tornou a reta final da fase de grupos mais tranquila para Fernando Diniz. Por outro ângulo, o treinador não conseguiu emplacar os mesmos resultados no Brasileirão, onde amarga a posição perigosa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Enquanto a "versão Libertadores" do Corinthians tem agradado à torcida, o torneio nacional expõe algumas dificuldades que o elenco e o treinador têm tido. A prova disso é que, após o começo do trabalho de Fernando Diniz, o técnico disputou seis jogos pelo Brasileirão e tem apenas duas vitórias, uma no clássico contra o São Paulo e outra em cima do Vasco.

Em ambas as partidas, o Timão mereceu vencer, mas não convenceu 100% no desempenho e apresentou oscilações ao longo dos 90 minutos, principalmente com a dificuldade de marcar gols. Na Libertadores, o time tem oito gols, quinto melhor do torneio.

continua após a publicidade

A defesa, ponto que evoluiu consideravelmente com Diniz, também tem oscilado em jogos do Brasileirão. Na copa continental, sofreu dois tentos apenas, enquanto nos pontos corridos chegou a sofrer três gols na mesma partida, como foi diante do Botafogo, e dois no clássico contra o Tricolor.

O clássico contra o Palmeiras também entra na cota de jogos que o Timão saiu "por cima", pelas circunstâncias de ter jogado com dois a menos. Por outro lado, o empate com o Vitória e a derrota para o Mirassol, ambos fora de casa, ainda reforçam que o Corinthians precisa melhorar e ser mais constante para brigar por coisas melhores no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Agora, com dois duelos pela frente no Brasileirão, o objetivo é, inicialmente, pontuar para sair da zona do rebaixamento e, se possível, mostrar um melhor desempenho técnico para convencer a torcida de que a pausa para a Copa do Mundo será proveitosa para o treinador fazer ajustes e qualificar ainda mais o estilo de jogo da equipe.

Em mais de uma oportunidade, Diniz afirmou que tem visto evolução no entendimento dos atletas do seu esquema tático e na forma como vê o jogo, mesmo que os resultados nem sempre tenham aparecido até aqui.

Jogos do Corinthians no Brasileirão com Fernando Diniz

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - 12/04 | 11ª rodada Vitória 0 x 0 Corinthians - 18/04 | 12ª rodada Corinthians 1 x 0 Vasco - 26/04 | 13ª rodada Mirassol 2 x 1 Corinthians - 03/05 | 14ª rodada Corinthians 3 x 2 São Paulo - 10/05 | 15ª rodada Botafogo 3 x 1 Corinthians - 17/05 | 16ª rodada

Diniz terá força máxima contra o Atlético-MG

Contra o Galo, o treinador deve utilizar o que tem de melhor no seu elenco. Principalmente após o rodízio que fez contra o Peñarol na Libertadores. O meio-campo volta a ter Raniele, Bidon e Garro, três destaques desde que Fernando Diniz assumiu, e o ataque deve ser escalado Lingard ao lado de Yuri Alberto.

A defesa, que teve Milans e Angileri contra o Peñarol, ganha força com Matheuzinho e Matheus Bidu de volta. Gabriel Paulista, que não atuou contra o Botafogo no Brasileiro e retornou no jogo no Uruguai, repete dupla com Gustavo Henrique, que tem funcionado bem desde o início do trabalho do treinador.

Memphis Depay, que não estreou com Diniz até aqui, pode aparecer no banco de reservas após se recuperar de uma lesão na panturrilha, que aconteceu logo após o tempo de recuperação de um problema na coxa, que aconteceu um jogo antes da chegada do técnico. O treinador defende a permanência do holandês no elenco e reforçou que espera poder contar com ele não só antes da pausa para a Copa, mas no pós-Mundial também.

- Ele tem chance de jogar, está em um processo de transição. Eu conto com ele. Tenho desejo muito grande da permanência dele. É um jogador diferenciado. Eu espero que ele fique para nos ajudar - disse o treinador.

Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.