Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja provável escalação

O Corinthians fez o último treino antes de enfrentar o Atlético Mineiro, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Brasileirão, e Fernando Diniz terá força máxima para utilizar no penúltimo compromisso da competição antes da pausa para a Copa do Mundo. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.

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O treinador iniciou as atividades com a exibição de vídeos para o elenco e passou informações sobre o adversário. Na sequência, o grupo fez uma ativação muscular na academia do CT Joaquim Grava. No campo, os atletas realizaram um aquecimento e completaram com treinos táticos e de bolas paradas ofensivas e defensivas comandados por Diniz.

Para o confronto, Gabriel Paulista, que ficou de fora da derrota para o Botafogo na última rodada por suspensão, retorna ao time titular e jogará ao lado de Gustavo Henrique. A dupla já atuou no meio de semana, diante do Peñarol, na Libertadores.

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Gustavo Henrique conversou com a Corinthians TV durante o treinamento deste sábado e destacou o peso que o confronto contra o Atlético Mineiro tem para o Timão na tabela do Brasileiro. O Corinthians soa 18 pontos e abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação. O Galo, que tem três pontos a mais, é o 10º na tabela.

- A vitória é essencial para a gente. Com o apoio do nosso torcedor, vamos buscar esta vitória. É um confronto muito difícil, direto, está tudo muito embolado por ali. Esperamos fazer um grande jogo e conquistar os três pontos para sair dessa zona que incomoda tanto a gente - destacou o zagueiro do Corinthians.

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Memphis joga em Corinthians x Atlético-MG?

O Corinthians pode ter o retorno de Memphis Depay na lista de relacionados do duelo deste domingo. O atacante holandês treinou com o restante do elenco na última semana, mas foi preservado do confronto contra o Peñarol pela Libertadores. O jogador se recuperava de um problema na panturrilha após a lesão na coxa que o tira dos gramados desde o começo de abril. Apesar da expectativa, não há confirmação para o duelo com o Galo.

Memphis aguarda a convocação da seleção da Holanda para a Copa do Mundo, que será feita oficialmente no dia 27 de maio. O técnico Ronald Koeman adiou em dois dias a chamada da lista final para analisar a situação física de alguns nomes que podem ser chamados para o Mundial, entre eles o atacante do Corinthians.

Gustavo Henrique destacou o peso do duelo contra o Atlético-MG. (Foto: Gaston Britos/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)

Qual deve ser a escalação do Corinthians contra o Atlético-MG

Além do retorno de Gabriel Paulista para a zaga, o meio-campo do Corinthians ainda tem disputa aberta para uma posição. Raniele segue como primeiro volante e Breno Bidon e Garro também devem iniciar o duelo de domingo. A briga pelo onze inicial é entre Carrillo e André, que completa o quarteto do setor.

Mais à frente, Yuri Aberto e Lingard devem iniciar a partida. A defesa fica completa com Matheus Bidu, recuperado da lesão que o tirou do jogo da Libertadores, e Matheuzinho, que segue do lado direito. Hugo Souza é o goleiro.

Dessa forma, a escalação do Corinthians contra o Atlético-MG deve ser: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Jesse Lingard.

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