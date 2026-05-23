Ex-Corinthians, atacante é campeão na Turquia e entra na mira de gigante europeu

A temporada mais goleadora da carreira de Felipe Augusto foi coroada com o título da Copa da Turquia pelo Trabzonspor. Autor de 15 gols em 2025/26, o atacante formado nas categorias de base do Corinthians foi um dos destaques da equipe e começa a chamar a atenção de outros clubes de peso na Europa.

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O jogador de 22 anos disputou sua primeira temporada pelo clube turco, após ser contratado no meio do ano passado quando atuava pelo Cercle Brugge, da Bélgica. Felipe Augusto foi o vice-artilheiro do clube na temporada e também ajudou a equipe a terminar na terceira colocação da liga nacional.

Os resultados classificam o time para os playoffs da Liga Europa da próxima temporada, segunda competição de clubes mais importante do continente. Felipe Augusto destacou a importância que o desempenho no Trabzonspor tem em sua carreira e agradeceu pelo apoio e receptividade do clube e da torcida desde sua chegada.

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- Conquistar um título tão importante logo no meu primeiro ano no Trabzonspor é muito especial para mim. Desde que cheguei, fui muito bem recebido pelo clube, pelos companheiros e pela torcida, e poder retribuir com uma conquista dessa grandeza é motivo de muito orgulho. Estou muito feliz pela nossa temporada, foi um grande ano de todo - celebrou.

O bom desempenho na Turquia já torna Felipe Augusto alvo de outras equipes de peso da Europa. Entre elas, o Benfica, de Portugal. O próprio presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, falou sobre o cenário de disputa pelo atacante a uma rádio do país. Segundo ele, o time turco recebeu proposta de quatro clubes europeus. O acordo com a equipe portuguesa pode chegar a 20 milhões de euros, segundo informações da ESPN.

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Felipe Augusto afirmou que essa é a sua melhor fase da carreira e afirmou que a passagem pelo Trabzonspor, que pode chegar ao fim na próxima janela, ficará marcada em sua ainda curta carreira na Europa.

- Individualmente também conseguir ir bem e ajudar meus companheiros. Além dos gols, do título, das vitórias, o dia a dia foi muito legal. Vivi minha principal temporada e isso é fruto de muito trabalho. É um momento que vai ficar marcado na minha carreira - disse.

A passagem de Felipe Augusto pelo Corinthians

Felipe Augusto foi revelado pelas divisões de base do Corinthians e estreou pelo profissional do Timão em 2021. A passagem pelo clube durou até 2023, entre oscilações de time principal e sub-20, até ser vendido para o Cercle Brugge por 3 milhões de euros, R$ 16 milhões na época.

No total, disputou 29 jogos com a camisa do time profissional do Corinthians e marcou três gols, todos eles na temporada 2023. Na época, o Timão repassou ao clube belga 80% dos direitos econômicos e manteve 20% de uma futura venda, mas o percentual foi comprado pelo Trabzonspor em julho de 2025, quando Felipe Augusto se transferiu para a Turquia. Caso o jogador seja vendido ao Benfica ou qualquer outro clube em negociação com o time turco, o Corinthians não tem participação no passe do atleta.