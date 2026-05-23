Corinthians x Atlético-MG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético Mineiro entram em campo neste domingo (24) para o penúltimo compromisso pelo Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. As equipes, que entraram em campo no meio de semana pela Libertadores e Sul-Americana, se enfrentam às 18h30 na Neo Química Arena, em São Paulo.

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O jogo pela 17ª rodada tem peso importante para as duas equipes, que buscam encerrar a primeira metade da temporada em um viés positivo. Enquanto o Corinthians ocupa a 17ª colocação com 18 pontos e quer tentar sair do Z4 durante a pausa para o Mundial, o Galo busca sua terceira vitória seguida após bater Mirassol e Cienciano-PER. Neste momento, o Atlético ocupa a 10ª colocação com 21 pontos.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz terá força máxima para o confronto deste domingo. Após o Corinthians se classificar às oitavas da Libertadores de forma antecipada, o treinador usou um time misto contra o Peñarol no Uruguai, no meio de semana. E apesar de não configurar entre os prováveis titulares, a grande novidade é Memphis Depay, que já treinava com o elenco desde a última semana e pode aparecer no banco de reservas. Do banco, o holandês pode ganhar alguns minutos em campo.

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Gabriel Paulista, que atuou contra o Peñarol, volta a jogar pelo Brasileirão após cumprir suspensão contra o Botafogo na última rodada. Ele fará dupla com Gustavo Henrique. O restante do time segue o padrão de titulares usado por Diniz, com uma dúvida se Carrillo ou André iniciam no meio-campo.

Do lado do Galo, Eduardo Domínguez tem três desfalques por lesão. Patrick, Índio e Gustavo Scarpa estão no departamento médico. O restante do time segue quase todo igual ao que foi usado na vitória por 2 a 0 contra o Cienciano pela Sul-Americana. A alteração pode acontecer no meio, Cuello e Victor Hugo brigam pela titularidade.

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Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alexsander, Maycon, Bernard e Cuello (Victor Hugo); Minda e Cassierra.