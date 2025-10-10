menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-Corinthians vira alvo de Chelsea e Bayern de Munique

Zagueiro se destacou na Premier League nos últimos anos

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
18:12
Murillo é um dos grandes destaques do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/X)
imagem cameraMurillo é um dos grandes destaques do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/X)
Chelsea e Bayern de Munique estão interessados em Murillo, zagueiro do Nottingham Forest.
Murillo, de 23 anos, se destacou na última Premier League.
O Bayern busca reforçar sua defesa devido à possível saída de Upamecano.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Dois gigantes europeus estão mirando um jovem revelado pelo Corinthians. Chelsea e Bayern de Munique demonstram interesse por Murillo, zagueiro do Nottingham Forest, segundo o jornal "Bild". O defensor de 23 anos é um dos grandes destaques da equipe inglesa, que foi uma das sensações da última Premier League.

O Bayern tem como prioridade reforçar sua defesa para a próxima temporada, principalmente diante da possível saída de Dayot Upamecano, que está em seu último ano de contrato e chama atenção de gigantes, como Manchester United e Real Madrid. Dessa forma, Murillo se torna opção dos Bávaros com o aval de um grande ex-zagueiro: Vincent Kompany, atual treinador da equipe.

Com o Chelsea na concorrência, o Bayern precisará abrir espaço no elenco e gerar receitas com a venda de outros jogadores antes de avançar na tentativa, principalmente pelo contrato longo que Murillo possui com o Nottingham Forest. O ex-Corinthians tem vínculo com o clube inglês até junho de 2029, o que pode tornar as negociações mais complicadas.

Murillo, zagueiro ex-Corinthians, é destaque do Nottingham Forest na Premier League (Foto: Reprodução)
Murillo, zagueiro ex-Corinthians, é destaque do Nottingham Forest na Premier League e atrai interesse de Chelsea e Bayern (Foto: Reprodução/Nottingham Forest)

Destaque na Inglaterra e possibilidade de Seleção

O brasileiro, que se destacou na Premier League pela regularidade e força física, já havia despertado o interesse de outros clubes ingleses no início do ano. Agora, aos 24 anos, Murillo é visto como um dos zagueiros mais promissores de sua geração e vem sendo observado também pela comissão técnica da Seleção Brasileira com a Copa do Mundo de 2026 batendo na porta.

