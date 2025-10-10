Ex-Corinthians vira alvo de Chelsea e Bayern de Munique
Zagueiro se destacou na Premier League nos últimos anos
Dois gigantes europeus estão mirando um jovem revelado pelo Corinthians. Chelsea e Bayern de Munique demonstram interesse por Murillo, zagueiro do Nottingham Forest, segundo o jornal "Bild". O defensor de 23 anos é um dos grandes destaques da equipe inglesa, que foi uma das sensações da última Premier League.
O Bayern tem como prioridade reforçar sua defesa para a próxima temporada, principalmente diante da possível saída de Dayot Upamecano, que está em seu último ano de contrato e chama atenção de gigantes, como Manchester United e Real Madrid. Dessa forma, Murillo se torna opção dos Bávaros com o aval de um grande ex-zagueiro: Vincent Kompany, atual treinador da equipe.
Com o Chelsea na concorrência, o Bayern precisará abrir espaço no elenco e gerar receitas com a venda de outros jogadores antes de avançar na tentativa, principalmente pelo contrato longo que Murillo possui com o Nottingham Forest. O ex-Corinthians tem vínculo com o clube inglês até junho de 2029, o que pode tornar as negociações mais complicadas.
Destaque na Inglaterra e possibilidade de Seleção
O brasileiro, que se destacou na Premier League pela regularidade e força física, já havia despertado o interesse de outros clubes ingleses no início do ano. Agora, aos 24 anos, Murillo é visto como um dos zagueiros mais promissores de sua geração e vem sendo observado também pela comissão técnica da Seleção Brasileira com a Copa do Mundo de 2026 batendo na porta.
