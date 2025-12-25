Ex-Corinthians está na mira do Barcelona, segundo jornal

Murillo, zagueiro do Nottingham Forest revelado pelo Corinthians, entrou no radar do Barcelona para as próximas janelas de transferências. Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, o defensor brasileiro de 23 anos é um nome bem avaliado pela diretoria blaugrana, especialmente por se encaixar no perfil buscado pelo clube para reforçar o setor defensivo a médio prazo.

De acordo com a publicação, o interesse do Barcelona não está necessariamente ligado à janela de janeiro, na qual o clube tende a priorizar soluções pontuais. A avaliação interna é de que Murillo pode se tornar uma opção mais concreta para o verão europeu, quando o planejamento esportivo permite investimentos mais estruturais.

Murillo é monitorado desde o Corinthians

O Barcelona acompanha Murillo desde sua formação no Corinthians. O zagueiro iniciou 2023 disputando a Copinha e, poucos meses depois, consolidou-se no time profissional do clube paulista. Ao todo, disputou 27 partidas pelo Corinthians antes de ser negociado com o Nottingham Forest, em agosto daquele ano.

Desde então, Murillo se valorizou no futebol inglês. O desempenho consistente na Premier League fez com que seu nome passasse a circular entre clubes do chamado "Big Six", o que amplia a concorrência por uma eventual contratação. Ainda assim, o Sport aponta que o Barça mantém relatórios positivos do jogador desde sua passagem pelo Brasil.

O negócio, no entanto, é tratado como complexo. Além da concorrência de clubes ingleses, o Nottingham Forest não demonstra intenção de facilitar uma negociação. O clube inglês, que faz parte do grupo comandado pelo empresário grego Evangelos Marinakis, vê Murillo como um ativo estratégico, tanto esportiva quanto financeiramente.

Murillo, zagueiro ex-Corinthians, é destaque do Nottingham Forest na Premier League (Foto: Reprodução)

Internamente, Murillo é visto como um zagueiro que se encaixa no modelo de jogo defendido por Hansi Flick. O brasileiro é canhoto, rápido e agressivo na antecipação, características consideradas fundamentais para atuar em uma linha defensiva alta. Sua capacidade de correção em situações de inferioridade numérica também pesa a favor.

Outro ponto valorizado é a versatilidade. Murillo pode atuar como zagueiro pelo lado esquerdo ou, em situações específicas, ocupar o corredor como lateral, função na qual se sente confortável. Para o Barcelona, trata-se de um defensor com margem significativa de evolução e potencial para se firmar por muitos anos no clube.

Segundo o jornal catalão, o Barça já realizou movimentos iniciais junto ao entorno do jogador, pensando no planejamento para o próximo verão. No curto prazo, porém, a lesão de Andreas Christensen e a busca por soluções imediatas tornam difícil uma investida agora pelo ex-corintiano.

Além de Murillo, outro nome do Nottingham Forest citado como observado por Deco é o de Jair Cunha, também brasileiro. O jovem zagueiro chegou a ser tentado para o Barça Atlètic em 2023, quando ainda atuava pelo Santos, mas uma lesão impediu o avanço das tratativas. Atualmente, sem espaço na Inglaterra, Jair tem futuro apontado para fora do futebol europeu, com clubes brasileiros atentos à sua situação.

