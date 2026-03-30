O Liverpool está entre os clubes interessados em Murillo, zagueiro do Nottingham Forest formado na base do Corinthians, segundo o site inglês "TeamTalk". A janela de transferências será reaberta no dia 15 de junho.

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O clube inglês avalia uma proposta de € 80 milhões (cerca de R$ 480 milhões de reais). Vale lembrar que o Corinthians manteve 10% dos direitos econômicos de uma futura venda de Murillo, além de deter 2,5% em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa. Portanto, em uma negociação futura do atleta, o Timão possui 12,5% do valor total da transferência.

O brasileiro se destacou na Premier League pela regularidade e força física e já despertou interesse de Chelsea e Manchester United. Fora da Inglaterra, Bayern de Munique e Barcelona também monitoram o defensor, que já foi convocado para a Seleção Brasileira.

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Murillo foi vendido ao futebol inglês em agosto de 2023, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época).

Murillo é destaque do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Veja abaixo os números de Murillo na carreira

Murillo pelo Corinthians

27 jogos (26 titular) 6 passes decisivos 83% de acerto no passe 43.8 passes certos por jogo 4.5 passes longos certos por jogo 1.6 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 5.2 cortes por jogo 5.8 bolas recuperadas por jogo 58% de eficiência nos duelos 4.8 duelos ganhos por jogo 63% de eficiência nos duelos aéreos 1.1 faltas por jogo 7 cartões amarelos Nota Sofascore 7.06

Murillo pelo Nottingham Forest

109 jogos (105 titular) 4 gols 2 assistências 38 passes decisivos 81% de acerto no passe 35.0 passes certos por jogo 3.4 passes longos certos por jogo 1.5 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 5.6 cortes por jogo 4.0 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 3.4 duelos ganhos por jogo 54% de eficiência nos duelos aéreos 1.0 faltas por jogo 18 cartões amarelos Nota Sofascore 7.01

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Murillo pelo Nottingham Forest em 2025/26

34 jogos (30 titular) 2 gols 16 passes decisivos 85% de acerto no passe 35.4 passes certos por jogo 3.0 passes longos certos por jogo 1.3 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 4.1 cortes por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 53% de eficiência nos duelos 2.9 duelos ganhos por jogo 50% de eficiência nos duelos aéreos 0.9 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.98

Murillo pela Seleção Brasileira

1 jogo (1 titular) 45 minutos jogados 94% de acerto no passe 38 ações com a bola 1 desarme 2 interceptações 2 cortes 3 bolas recuperadas 1/2 duelos ganhos Nota Sofascore 6.2

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