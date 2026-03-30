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Zagueiro na mira do Liverpool pode render bolada ao Corinthians; veja valores

Murillo agita mercado de transferências e pode mudar de clube na próxima janela

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
13:50
Liverpool busca a contratação do zagueiro Murillo (Foto: Divulgação/ Liverpool)
imagem cameraLiverpool busca a contratação do zagueiro Murillo (Foto: Divulgação/ Liverpool)
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O Liverpool está entre os clubes interessados em Murillo, zagueiro do Nottingham Forest formado na base do Corinthians, segundo o site inglês "TeamTalk". A janela de transferências será reaberta no dia 15 de junho.

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O clube inglês avalia uma proposta de € 80 milhões (cerca de R$ 480 milhões de reais). Vale lembrar que o Corinthians manteve 10% dos direitos econômicos de uma futura venda de Murillo, além de deter 2,5% em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa. Portanto, em uma negociação futura do atleta, o Timão possui 12,5% do valor total da transferência.

O brasileiro se destacou na Premier League pela regularidade e força física e já despertou interesse de Chelsea e Manchester United. Fora da Inglaterra, Bayern de Munique e Barcelona também monitoram o defensor, que já foi convocado para a Seleção Brasileira.

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Murillo foi vendido ao futebol inglês em agosto de 2023, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época).

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Murillo é destaque do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Veja abaixo os números de Murillo na carreira

Murillo pelo Corinthians

  1. 27 jogos (26 titular)
  2. 6 passes decisivos
  3. 83% de acerto no passe
  4. 43.8 passes certos por jogo
  5. 4.5 passes longos certos por jogo
  6. 1.6 desarmes por jogo
  7. 1.0 interceptações por jogo
  8. 5.2 cortes por jogo
  9. 5.8 bolas recuperadas por jogo
  10. 58% de eficiência nos duelos
  11. 4.8 duelos ganhos por jogo
  12. 63% de eficiência nos duelos aéreos
  13. 1.1 faltas por jogo
  14. 7 cartões amarelos
  15. Nota Sofascore 7.06

Murillo pelo Nottingham Forest

  1. 109 jogos (105 titular)
  2. 4 gols
  3. 2 assistências
  4. 38 passes decisivos
  5. 81% de acerto no passe
  6. 35.0 passes certos por jogo
  7. 3.4 passes longos certos por jogo
  8. 1.5 desarmes por jogo
  9. 1.1 interceptações por jogo
  10. 5.6 cortes por jogo
  11. 4.0 bolas recuperadas por jogo
  12. 54% de eficiência nos duelos
  13. 3.4 duelos ganhos por jogo
  14. 54% de eficiência nos duelos aéreos
  15. 1.0 faltas por jogo
  16. 18 cartões amarelos
  17. Nota Sofascore 7.01

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Murillo pelo Nottingham Forest em 2025/26

  1. 34 jogos (30 titular)
  2. 2 gols
  3. 16 passes decisivos
  4. 85% de acerto no passe
  5. 35.4 passes certos por jogo
  6. 3.0 passes longos certos por jogo
  7. 1.3 desarmes por jogo
  8. 1.1 interceptações por jogo
  9. 4.1 cortes por jogo
  10. 3.5 bolas recuperadas por jogo
  11. 53% de eficiência nos duelos
  12. 2.9 duelos ganhos por jogo
  13. 50% de eficiência nos duelos aéreos
  14. 0.9 faltas por jogo
  15. 6 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 6.98

Murillo pela Seleção Brasileira

  1. 1 jogo (1 titular)
  2. 45 minutos jogados
  3. 94% de acerto no passe
  4. 38 ações com a bola
  5. 1 desarme
  6. 2 interceptações
  7. 2 cortes
  8. 3 bolas recuperadas
  9. 1/2 duelos ganhos
  10. Nota Sofascore 6.2

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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