Zagueiro na mira do Liverpool pode render bolada ao Corinthians; veja valores
Murillo agita mercado de transferências e pode mudar de clube na próxima janela
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O Liverpool está entre os clubes interessados em Murillo, zagueiro do Nottingham Forest formado na base do Corinthians, segundo o site inglês "TeamTalk". A janela de transferências será reaberta no dia 15 de junho.
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O clube inglês avalia uma proposta de € 80 milhões (cerca de R$ 480 milhões de reais). Vale lembrar que o Corinthians manteve 10% dos direitos econômicos de uma futura venda de Murillo, além de deter 2,5% em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa. Portanto, em uma negociação futura do atleta, o Timão possui 12,5% do valor total da transferência.
O brasileiro se destacou na Premier League pela regularidade e força física e já despertou interesse de Chelsea e Manchester United. Fora da Inglaterra, Bayern de Munique e Barcelona também monitoram o defensor, que já foi convocado para a Seleção Brasileira.
Murillo foi vendido ao futebol inglês em agosto de 2023, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época).
Veja abaixo os números de Murillo na carreira
Murillo pelo Corinthians
- 27 jogos (26 titular)
- 6 passes decisivos
- 83% de acerto no passe
- 43.8 passes certos por jogo
- 4.5 passes longos certos por jogo
- 1.6 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 5.2 cortes por jogo
- 5.8 bolas recuperadas por jogo
- 58% de eficiência nos duelos
- 4.8 duelos ganhos por jogo
- 63% de eficiência nos duelos aéreos
- 1.1 faltas por jogo
- 7 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.06
Murillo pelo Nottingham Forest
- 109 jogos (105 titular)
- 4 gols
- 2 assistências
- 38 passes decisivos
- 81% de acerto no passe
- 35.0 passes certos por jogo
- 3.4 passes longos certos por jogo
- 1.5 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 5.6 cortes por jogo
- 4.0 bolas recuperadas por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 3.4 duelos ganhos por jogo
- 54% de eficiência nos duelos aéreos
- 1.0 faltas por jogo
- 18 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.01
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Murillo pelo Nottingham Forest em 2025/26
- 34 jogos (30 titular)
- 2 gols
- 16 passes decisivos
- 85% de acerto no passe
- 35.4 passes certos por jogo
- 3.0 passes longos certos por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 4.1 cortes por jogo
- 3.5 bolas recuperadas por jogo
- 53% de eficiência nos duelos
- 2.9 duelos ganhos por jogo
- 50% de eficiência nos duelos aéreos
- 0.9 faltas por jogo
- 6 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.98
Murillo pela Seleção Brasileira
- 1 jogo (1 titular)
- 45 minutos jogados
- 94% de acerto no passe
- 38 ações com a bola
- 1 desarme
- 2 interceptações
- 2 cortes
- 3 bolas recuperadas
- 1/2 duelos ganhos
- Nota Sofascore 6.2
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