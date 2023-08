O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo zagueiro Murillo, mas pode não ser a única. Após o empate com o Goiás, o gerente de futebol corintiano, Alessandro Nunes, revelou que o Torino, da Itália, está interessado no defensor, que pode ser negociado antes do duelo contra o Estudiantes, na terça-feira (29), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.