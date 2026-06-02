Após expulsão de Augusto Melo do Corinthians, defesa contesta irregularidades

A defesa de Augusto Melo contesta irregularidades após a expulsão do ex-presidente do quadro associativo do Corinthians na noite desta segunda-feira (1º). O fato aconteceu após julgamento que analisou a conduta do ex-dirigente durante a tentativa de retomada da presidência do clube, em maio de 2025, quando já estava afastado do cargo.

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Ricardo Jorge, advogado de Augusto Melo, diz que a estratégia adotada na sessão focou em questionamentos processuais, classificando o procedimento como injusto e questionou a ausência de produção de provas durante a tramitação do caso.

— A questão da defesa que apresentei hoje em relação ao ex-presidente Augusto Melo foi processual. Eu entendo que o Estatuto está ferindo diretamente o devido processo legal. Tanto que, antes de vir, eu já sabia qual seria o resultado. Já estava praticamente predestinado que ele seria desligado. Minha defesa foi poliativa. Vim apenas para cumprir um ritual deles, mas agora judicializamos a questão e ela seguirá para a Justiça — disse o advogado.

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Augusto ainda tentou impedir a votação por meio de uma liminar na Justiça, mas não obteve sucesso. Com isso, o processo seguiu normalmente e culminou na exclusão do ex-mandatário do quadro de associados do Corinthians.

Ricardo Jorge diz, ainda, que o procedimento adotado pelo clube desrespeitou princípios constitucionais. Segundo o profissional, a decisão ainda pode ser revertida judicialmente se ficar confirmado que houve irregularidade na condução do caso.

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— Existe um regulamento que eles usaram para conduzir o processo administrativo, mas que, estatutariamente, não foi criado de forma legítima. Não há ata deste regulamento. A partida daí, surge uma série de aberrações jurídicas, em sentido amplo, constitucional e também do ponto de vista dos direitos do cidadão. O que tivemos aqui foi um julgamento político, e foi isso que aconteceu. Acredito que essa decisão possa ser revista pela Justiça — completou o advogado.

➡️ Augusto Melo é expulso do Corinthians

Augusto Melo no Corinthians

Presidente do clube entre 2024 e agosto de 2025, Augusto Melo foi afastado em meio ao processo de impeachment relacionado ao caso VaideBet. Menos de uma semana depois da decisão do Conselho Deliberativo que determinou seu afastamento temporário, ele protagonizou um dos episódios mais turbulentos da recente história política do clube.

Em 31 de maio de 2025, acompanhado por aliados, Augusto compareceu ao Parque São Jorge alegando ter sido reconduzido ao cargo. A justificativa se baseava em uma mudança na interpretação sobre o comando do Conselho Deliberativo. Naquele momento, a conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos, aliada do então presidente afastado e ocupante do cargo de primeira vice-secretária do órgão, declarou ter assumido interinamente a presidência do Conselho.

A movimentação teve origem em uma decisão do Conselho de Ética, datada de 9 de abril de 2025, que havia determinado o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Com base nesse entendimento, Maria Ângela afirmou que todos os atos conduzidos por Tuma desde aquela data deveriam ser anulados.

Entre os atos questionados estava justamente a votação que aprovou o impeachment de Augusto Melo no caso VaideBet. A conselheira sustentava que a decisão deveria ser considerada sem efeito e que, consequentemente, o dirigente deveria ser reconduzido à presidência do Corinthians.

Munido de um documento assinado por Maria Ângela, Augusto Melo dirigiu-se ao Parque São Jorge para tentar reassumir o comando do clube. A iniciativa, porém, não foi reconhecida pela diretoria que administrava o Corinthians naquele momento.

O então presidente em exercício, Osmar Stabile, rejeitou a validade do documento e acionou a Polícia para conter a situação. O episódio ocorrido em maio do ano passado culminou na expulsão de Augusto Melo do Corinthians.

(Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

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