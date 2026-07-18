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Cucurella promete deixar seleção da Espanha se conquistar a Copa do Mundo

Lateral afirma que encerrará ciclo na seleção aos 27 anos caso vença o Mundial

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 16:40
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Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026
Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Shaun Botterill/Getty Images/AFP)

O lateral Marc Cucurella revelou que pretende encerrar sua trajetória pela seleção da Espanha caso conquiste o título da Copa do Mundo neste domingo (19), diante da Argentina. Titular da Roja ao longo da campanha no torneio, o jogador afirmou, em entrevista à plataforma espanhola Movistar, que considera ter alcançado tudo o que poderia com a equipe nacional caso levante a taça.

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    A decisão surpreende pelo momento da carreira do defensor, que tem apenas 27 anos e vive uma das melhores fases como profissional. Cucurella entende, porém, que uma eventual conquista do Mundial encerraria seu ciclo na seleção espanhola após também ter conquistado a Eurocopa.

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    Lateral diz que já terá conquistado tudo pela Espanha

    Durante a entrevista, Cucurella afirmou que avisaria imediatamente ao técnico Luis de la Fuente sobre sua decisão caso a Espanha vença a Argentina na final da Copa do Mundo.

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    • — Se ganharmos a Copa do Mundo, ligo para o Luis no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer melhor.

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    O lateral soma 31 partidas e um gol pela seleção principal da Espanha. No currículo, também conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, além do título da Eurocopa de 2024.

    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026
    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

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