Cucurella promete deixar seleção da Espanha se conquistar a Copa do Mundo
Lateral afirma que encerrará ciclo na seleção aos 27 anos caso vença o Mundial
O lateral Marc Cucurella revelou que pretende encerrar sua trajetória pela seleção da Espanha caso conquiste o título da Copa do Mundo neste domingo (19), diante da Argentina. Titular da Roja ao longo da campanha no torneio, o jogador afirmou, em entrevista à plataforma espanhola Movistar, que considera ter alcançado tudo o que poderia com a equipe nacional caso levante a taça.
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A decisão surpreende pelo momento da carreira do defensor, que tem apenas 27 anos e vive uma das melhores fases como profissional. Cucurella entende, porém, que uma eventual conquista do Mundial encerraria seu ciclo na seleção espanhola após também ter conquistado a Eurocopa.
Lateral diz que já terá conquistado tudo pela Espanha
Durante a entrevista, Cucurella afirmou que avisaria imediatamente ao técnico Luis de la Fuente sobre sua decisão caso a Espanha vença a Argentina na final da Copa do Mundo.
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— Se ganharmos a Copa do Mundo, ligo para o Luis no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer melhor.
O lateral soma 31 partidas e um gol pela seleção principal da Espanha. No currículo, também conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, além do título da Eurocopa de 2024.
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