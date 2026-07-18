Cucurella promete deixar seleção da Espanha se conquistar a Copa do Mundo Lateral afirma que encerrará ciclo na seleção aos 27 anos caso vença o Mundial

O lateral Marc Cucurella revelou que pretende encerrar sua trajetória pela seleção da Espanha caso conquiste o título da Copa do Mundo neste domingo (19), diante da Argentina. Titular da Roja ao longo da campanha no torneio, o jogador afirmou, em entrevista à plataforma espanhola Movistar, que considera ter alcançado tudo o que poderia com a equipe nacional caso levante a taça.

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A decisão surpreende pelo momento da carreira do defensor, que tem apenas 27 anos e vive uma das melhores fases como profissional. Cucurella entende, porém, que uma eventual conquista do Mundial encerraria seu ciclo na seleção espanhola após também ter conquistado a Eurocopa.

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Lateral diz que já terá conquistado tudo pela Espanha

Durante a entrevista, Cucurella afirmou que avisaria imediatamente ao técnico Luis de la Fuente sobre sua decisão caso a Espanha vença a Argentina na final da Copa do Mundo.

— Se ganharmos a Copa do Mundo, ligo para o Luis no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer melhor.

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O lateral soma 31 partidas e um gol pela seleção principal da Espanha. No currículo, também conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, além do título da Eurocopa de 2024.

Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

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