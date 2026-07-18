Argentina ganha vantagem sobre a Espanha, e Scaloni testa mudanças Albiceleste faz último treino antes da final da Copa do Mundo

Na véspera da final da Copa do Mundo, a Argentina fez o último treinamento, enquanto a Espanha teve sua atividade suspensa por conta do risco de raios. Com isso, a equipe de Lionel Scaloni tem uma leve vantagem sobre a rival, que não pôde fazer testes, neste sábado (18).

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Na sessão matutina, Lionel Scaloni deu pistas de que pode iniciar a decisão da Copa do Mundo com Montiel no lugar de Molina no lado direito da Argentina. O jogador do River Plate vem entrando em todos os jogos de mata-mata da Albiceleste e cumprindo um papel importante.

No treino, Scaloni demonstrou estar aberto a uma mudança no setor do meio de campo. Contra a Inglaterra, De Paul começou no banco, enquanto Simeone iniciou no time titular, mas o camisa sete entrou muito bem no segundo tempo e pode reconquistar sua vaga. Embora seja menos provável, Lo Celso também briga por fora por uma vaga.

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Por conta do temporal em Nova Jersey, a Argentina começou o treinamento na academia antes de ir para o campo depois do horário previsto. Por outro lado, a Espanha só fez trabalhos internos devido a suspensão das atividades.

Veja a provável escalação da Argentina contra a Espanha

A Argentina deve encarar a Espanha na final da Copa do Mundo com Dibu Martínez; Montiel (Molina), Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul (Simeone), Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

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