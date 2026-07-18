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Argentina ganha vantagem sobre a Espanha, e Scaloni testa mudanças

Albiceleste faz último treino antes da final da Copa do Mundo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 16:32
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Messi corre durante treino da Argentina antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha
Messi corre durante treino da Argentina antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Na véspera da final da Copa do Mundo, a Argentina fez o último treinamento, enquanto a Espanha teve sua atividade suspensa por conta do risco de raios. Com isso, a equipe de Lionel Scaloni tem uma leve vantagem sobre a rival, que não pôde fazer testes, neste sábado (18).

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    Na sessão matutina, Lionel Scaloni deu pistas de que pode iniciar a decisão da Copa do Mundo com Montiel no lugar de Molina no lado direito da Argentina. O jogador do River Plate vem entrando em todos os jogos de mata-mata da Albiceleste e cumprindo um papel importante.

    No treino, Scaloni demonstrou estar aberto a uma mudança no setor do meio de campo. Contra a Inglaterra, De Paul começou no banco, enquanto Simeone iniciou no time titular, mas o camisa sete entrou muito bem no segundo tempo e pode reconquistar sua vaga. Embora seja menos provável, Lo Celso também briga por fora por uma vaga.

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    Por conta do temporal em Nova Jersey, a Argentina começou o treinamento na academia antes de ir para o campo depois do horário previsto. Por outro lado, a Espanha só fez trabalhos internos devido a suspensão das atividades.

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    Lionel Scaloni faz sinal de positivo no último treino da Argentina antes da final da Copa do Mundo
    Lionel Scaloni faz sinal de positivo no último treino da Argentina antes da final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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