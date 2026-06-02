Lesão e concorrência reduzem espaço de Gui Negão no Corinthians em 2026

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O atacante Gui Negão foi um dos destaques do Corinthians na temporada passada. Revelado pelas categorias de base do clube, o jovem ganhou espaço ao longo do ano e encerrou 2025 em alta, com expectativa de assumir maior protagonismo na sequência da carreira.

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A última partida do atacante ocorreu no dia 22 de março deste ano, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele chegou a ser relacionado para algumas partidas e permaneceu no banco de reservas, mas não voltou a entrar em campo.

Segundo o técnico Fernando Diniz, a ausência do atacante está relacionada a uma lesão. Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita no dia 27 de março.

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O jogador tinha sido convocado para a próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Sub-20, disputada entre os dias 23 e 31 de março. O atleta de 19 anos integraria o elenco do treinador Paulo Victor, recém-anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como novo comandante da equipe.

Fernando Diniz detalha ausência

Fernando Diniz afirmou que o ogador está há menos de um mês em condições plenas de integrar o grupo e ainda precisa de maior ritmo em relação aos demais companheiros, que estão mais entrosados.

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— Um dos motivos principais é a ausência por conta da lesão. Ele está comigo há menos de um mês em condições de participar. Outros jogadores estão mais inteirados. Ele está treinando bem, gosto dele — disse Diniz.

Gui Negão busca recuperar espaço no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O comandante também destacou o limite de cinco substituições como elemento que pesa nas escolhas durante os jogos e afirmou que a utilização será gradual, conforme a evolução no dia a dia e o desempenho nos treinamentos, onde o atacante, de acordo com o treinador, vem apresentando boa dedicação.

— Só tenho cinco substituições. Se tivesse mais, ele teria entrado. Mas está treinando bem, é dedicado e identificado com o clube. Com o passar do tempo, sem promessa, vou colocar aqueles que estiverem em melhores condições naquele momento — seguiu.

Durante o período, Diniz optou pelas entradas do atacante Pedro Raul, inclusive quando utilizou equipes alternativas nas partidas contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil, e o Peñarol, pela Libertadores.

Números de Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão viveu uma temporada de maior protagonismo em 2025 pelo Corinthians. Foram 24 jogos, sendo 14 como titular, com cinco gols e duas assistências. O atacante precisou de 163 minutos para participar de um gol, além de registrar duas grandes chances criadas, sete passes decisivos e 18 finalizações, com sete no alvo. Ele terminou o ano com nota 6,69 no Sofascore.

Ainda em 2025, o jogador apresentou 71% de conversão em grandes chances e média de 3,6 finalizações para marcar. Também sofreu 24 faltas ao longo da temporada e teve 30% de eficiência nos duelos, números que ajudaram a consolidar sua evolução dentro do elenco.

Números de Gui Negão pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/Chatgpt)

Gui Negão pelo Corinthians em 2025

24 jogos (14 titular) 5 gols 2 assistências 163 minutos para participar de gol 2 grandes chances criadas 71% de conversão em grandes chances 7 passes decisivos 18 finalizações (7 no gol) 3.6 finalizações para marcar 30% de eficiência nos duelos 24 faltas sofridas Nota Sofascore 6.69

Em 2026, o desempenho do atacante caiu em produtividade. Em 12 jogos, sendo sete como titular, marcou um gol em 578 minutos, média de 48 minutos por partida. O tempo necessário para participar de um gol subiu para 578 minutos, refletindo a queda de eficiência ofensiva.

Na mesma temporada, Gui Negão somou 11 finalizações, com três no gol, média de 0,9 por jogo e 11 finalizações para marcar um gol. Ele ainda manteve duas grandes chances criadas e registrou 0,3 passe decisivo por partida, além de 42% de eficiência nos duelos. A nota média foi 6,51.

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Gui Negão em 2026

12 jogos (7 titular) 578 minutos jogados (48 mins por jogo) 1 gol 578 mins p/ marcar gol 11 finalizações (3 no gol) no total 0.9 finalizações por jogo 11.0 finalizações p/ marcar gol 100% conversão de chances claras 2 grandes chances criadas 0.3 passe decisivo por jogo 42% eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.51

No recorte geral pelo Corinthians, o atacante acumula 36 jogos, 21 como titular, com seis gols e duas assistências em 1721 minutos. São 29 finalizações (dez no alvo), quatro grandes chances criadas e 32% de eficiência nos duelos, com média de 6,63 no Sofascore.

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