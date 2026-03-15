Contra o Santos, trio do Corinthians tenta última cartada antes da convocação de Ancelotti
Comissão técnica do treinador italiano estará na Vila Belmiro para acompanhar o clássico
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O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além dos três pontos, representa a última oportunidade para três jogadores do Timão apresentarem algo diferente e serem lembrados na convocação de Carlo Ancelotti, que ocorrerá na próxima segunda-feira (16).
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O trio vem se destacando desde o ano passado, quando participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mais recentemente, em 2026, também esteve no título da Supercopa Rei.
Cabe ressaltar que os jogadores terão a comissão técnica de Carlo Ancelotti presente. Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para acompanhar Santos x Corinthians.
Matheuzinho – lateral
Na lateral direita, Matheuzinho aparece como opção, principalmente pelos recentes problemas na posição. Tanto que Carlo Ancelotti chegou a cogitar o retorno do veterano Danilo, hoje no Flamengo, para o setor.
Vanderson, do Monaco, sofreu uma lesão muscular na sexta-feira (6) e não poderá ser chamado. O mesmo ocorre com Éder Militão, homem de confiança do treinador italiano, que também acumula problemas físicos.
Na disputa por uma vaga, Wesley, da Roma, e Vitinho, do Botafogo, também buscam a convocação.
Matheuzinho em 2026:
- 14 jogos (11 titular)
- 1 assistência
- 1.0 passes decisivos por jogo
- 1 grande chance criada
- 0.6 finalizações por jogo
- 24% acerto nos cruzamentos
- 1.4 interceptações por jogo
- 1.6 desarmes por jogo
- 55% eficiência nos duelos
- 0.8 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.94
Matheuzinho pelo Corinthians:
- 124 jogos (96 titular)
- 5 gol
- 8 assistências
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 20 grandes chances criadas
- 0.5 finalizações por jogo
- 29% acerto no cruzamentos
- 1.0 interceptação por jogo
- 2.1 desarmes por jogo
- 55% eficiência nos duelos
- 0.9 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.04
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Matheus Bidu – lateral
Outro nome que ganhou força nos bastidores para uma possível convocação é o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O apelo aumentou após a lesão de Caio Henrique, também do Monaco.
A possibilidade ganhou apoio dentro do Corinthians, por parte da torcida e até mesmo de jogadores que passaram pelo clube, como André Santos.
— Fico muito feliz pelo momento, vestir a camisa da Seleção é o sonho de todo atleta. Não vou mentir, sonho com isso. Representar meu país, vestir a camisa da Seleção é algo que todo atleta sonha. Venho trabalhando muito para isso e, quem sabe, um dia eu possa viver esse sonho — disse Bidu em entrevista recente.
Matheus Bidu em 2026:
- 14 jogos (12 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 4 grandes chances criadas
- 1.2 finalizações por jogo
- 26% acerto nos cruzamentos
- 1.3 interceptações por jogo
- 1.4 desarmes por jogo
- 58% eficiência nos duelos
- 1.3 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.11
Pelo Corinthians:
- 134 jogos (108 titular)
- 9 gols
- 8 assistência
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 22 grandes chances criadas
- 0.9 finalizações por jogo
- 27% acerto nos cruzamentos
- 1.2 interceptações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 58% eficiência nos duelos
- 0.8 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.12
Hugo Souza – Goleiro
Paredão do Corinthians, Hugo Souza esteve presente em três das quatro listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.
O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.
— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — comentou o goleiro após o título da Copa do Brasil.
Em busca de realizar o sonho de defender a Seleção, Hugo Souza disputa vaga com nomes importantes, como Alisson Becker, Bento, Ederson e John, que estiveram nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.
Hugo Souza em 2026:
- 15 jogos
- 13 gols sofridos
- 6 jogos sem sofrer gol
- 2.2 defesas por jogo
- 72% bolas defendidas
- 2 pênaltis defendidos
- 68% acerto no passe
- 35% acerto no passe longo
- Nota Sofascore 6.85
Hugo Souza pelo Corinthians:
- 105 jogos
- 97 gols sofridos
- 2.8 defesas por jogo
- 75% bolas defendidas
- 14 pênaltis defendidos
- 4.5 passes longos certos por jogo
- 7 erros defensivos que geraram gol
- 42% jogos sem sofrer gol
- 3 pênaltis cometidos
- Nota Sofascore 7.07
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