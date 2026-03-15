O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além dos três pontos, representa a última oportunidade para três jogadores do Timão apresentarem algo diferente e serem lembrados na convocação de Carlo Ancelotti, que ocorrerá na próxima segunda-feira (16).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O trio vem se destacando desde o ano passado, quando participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mais recentemente, em 2026, também esteve no título da Supercopa Rei.

Cabe ressaltar que os jogadores terão a comissão técnica de Carlo Ancelotti presente. Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para acompanhar Santos x Corinthians.

continua após a publicidade

Matheuzinho – lateral

Na lateral direita, Matheuzinho aparece como opção, principalmente pelos recentes problemas na posição. Tanto que Carlo Ancelotti chegou a cogitar o retorno do veterano Danilo, hoje no Flamengo, para o setor.

Vanderson, do Monaco, sofreu uma lesão muscular na sexta-feira (6) e não poderá ser chamado. O mesmo ocorre com Éder Militão, homem de confiança do treinador italiano, que também acumula problemas físicos.

continua após a publicidade

Na disputa por uma vaga, Wesley, da Roma, e Vitinho, do Botafogo, também buscam a convocação.

Matheuzinho em 2026:

14 jogos (11 titular)

1 assistência

1.0 passes decisivos por jogo

1 grande chance criada

0.6 finalizações por jogo

24% acerto nos cruzamentos

1.4 interceptações por jogo

1.6 desarmes por jogo

55% eficiência nos duelos

0.8 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.94

Matheuzinho pelo Corinthians:

124 jogos (96 titular) 5 gol 8 assistências 0.9 passes decisivos por jogo 20 grandes chances criadas 0.5 finalizações por jogo 29% acerto no cruzamentos 1.0 interceptação por jogo 2.1 desarmes por jogo 55% eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo Nota Sofascore 7.04

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Matheus Bidu – lateral

Outro nome que ganhou força nos bastidores para uma possível convocação é o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O apelo aumentou após a lesão de Caio Henrique, também do Monaco.

A possibilidade ganhou apoio dentro do Corinthians, por parte da torcida e até mesmo de jogadores que passaram pelo clube, como André Santos.

— Fico muito feliz pelo momento, vestir a camisa da Seleção é o sonho de todo atleta. Não vou mentir, sonho com isso. Representar meu país, vestir a camisa da Seleção é algo que todo atleta sonha. Venho trabalhando muito para isso e, quem sabe, um dia eu possa viver esse sonho — disse Bidu em entrevista recente.

Matheus Bidu em 2026:

14 jogos (12 titular) 1 gol 1 assistência 1.1 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.2 finalizações por jogo 26% acerto nos cruzamentos 1.3 interceptações por jogo 1.4 desarmes por jogo 58% eficiência nos duelos 1.3 faltas por jogo Nota Sofascore 7.11

Pelo Corinthians:

134 jogos (108 titular) 9 gols 8 assistência 1.1 passes decisivos por jogo 22 grandes chances criadas 0.9 finalizações por jogo 27% acerto nos cruzamentos 1.2 interceptações por jogo 1.3 desarmes por jogo 58% eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo Nota Sofascore 7.12

Comissão de Carlo Ancelotti estará na Vila Belmiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Hugo Souza – Goleiro

Paredão do Corinthians, Hugo Souza esteve presente em três das quatro listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.

— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — comentou o goleiro após o título da Copa do Brasil.

Em busca de realizar o sonho de defender a Seleção, Hugo Souza disputa vaga com nomes importantes, como Alisson Becker, Bento, Ederson e John, que estiveram nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Hugo Souza em 2026:

15 jogos 13 gols sofridos 6 jogos sem sofrer gol 2.2 defesas por jogo 72% bolas defendidas 2 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 35% acerto no passe longo Nota Sofascore 6.85

Hugo Souza pelo Corinthians:

105 jogos 97 gols sofridos 2.8 defesas por jogo 75% bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 4.5 passes longos certos por jogo 7 erros defensivos que geraram gol 42% jogos sem sofrer gol 3 pênaltis cometidos Nota Sofascore 7.07

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.