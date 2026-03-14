Yuri Alberto revela data para retornar aos jogos do Corinthians

O atacante Yuri Alberto revelou quando estará à disposição de Dorival Júnior para retornar aos jogos do Corinthians. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro.

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Em entrevista à TV Globo, durante evento em São José dos Campos, Yuri Alberto confirmou que não atuará contra o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo (15), e informou o prazo para seu retorno aos jogos do Corinthians.

— Já passei da fase de transição, estou no final dessa minha readaptação. Graças a Deus eu pude fazer um tratamento positivo e voltar sempre antes do tempo. A partir da semana que vem, já posso ser relacionado. Na quinta-feira, se não me engano, será contra a Chapecoense, em Chapecó — disse o atacante.

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— Estou trabalhando muito para voltar bem fisicamente. Sei que é um momento delicado para a equipe, precisamos uns dos outros. Preciso voltar muito bem, estou muito confiante para ajudar meus companheiros — seguiu.

Corinthians vive expectativa de ter Yuri Alberto contra a Chapecoense (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Entenda a lesão de Yuri Alberto

Yuri Alberto deixou o campo chorando e de maca durante a vitória diante do São Bernardo, ainda pelo Campeonato Paulista.

O lance aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa, quando o jogador recebeu a bola, arrancou em direção ao gol, mas interrompeu a jogada, levou a mão à parte posterior da coxa e precisou de atendimento do departamento médico.

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Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Até o momento, o camisa 9 perdeu os jogos contra: Athletico-PR, Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba.

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