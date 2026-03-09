CBF confirma Ancelotti e comissão em sete jogos do Brasileirão nesta semana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a presença do técnico Carlo Ancelotti e de sua comissão técnica em mais sete jogos do Campeonato Brasileiro Série A nesta semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas serão as últimas oportunidades para a equipe do treinador italiano observar de perto jogadores antes da próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol. A lista de convocados para os amistosos nos Estados Unidos será anunciada na próxima segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e o técnico Carlo Ancelotti estarão no Estádio José Maria de Campos Maia, na terça-feira, às 21h30, para acompanhar Mirassol x Santos.

continua após a publicidade

Na quarta-feira (11), o coordenador técnico Juan Santos, o coordenador de preparação física Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo estarão no Maracanã para assistir a Flamengo x Cruzeiro. No mesmo dia, o gerente de Seleções Cícero Souza e o analista de desempenho Bruno Baquete vão acompanhar Bahia x Vitória na Arena Fonte Nova.

A agenda continua na quinta-feira (12), quando Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo irão ao Estádio São Januário para observar Vasco x Palmeiras. No sábado (14), Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan Santos e a analista de desempenho Simone Montanaro estarão no Estádio Nilton Santos para acompanhar Botafogo x Flamengo.

continua após a publicidade

No domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para Santos x Corinthians. Ainda no domingo, o auxiliar técnico Davide Ancelotti e Thomaz Araújo irão ao Allianz Parque para ver Palmeiras x Mirassol.

Neymar pode ser um dos jogadores em que Ancelotti analisa em Santos x Corinthians (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Veja os jogos abaixo

Mirassol x Santos — Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano

Flamengo x Cruzeiro — Juan Santos, Cristiano Nunes e Thomaz Araújo

Bahia x Vitória — Cícero Souza e Bruno Baquete

Vasco x Palmeiras — Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo

Botafogo x Flamengo — Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan Santos e Simone Montanaro

Santos x Corinthians — Mino Fulco, Francesco Mauri, Bruno Baquete e Taffarel

Palmeiras x Mirassol — Davide Ancelotti e Thomaz Araújo

Ancelotti em Santos sem presença de Neymar

O Santos anunciou nesta segunda-feira (9) que Neymar será desfalque no duelo contra o Mirassol. A partida seria uma oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti observar de perto o atacante, de olho em uma possível convocação para a Seleção Brasileira de Futebol pela primeira vez desde a chegada do treinador italiano.

Segundo o Santos, Neymar treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). No entanto, seguindo a programação de controle de carga, o jogador não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida.

Intensificando os trabalhos musculares, Neymar treinará nesta terça-feira (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante deve ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável