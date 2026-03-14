Cria do Corinthians supera Carlos Vinicius e Kaio Jorge e assume artilharia do Brasil

A disputa pela artilharia do futebol brasileiro segue acirrada. Entre nomes em alta no país, como Carlos Vinícius, do Grêmio, Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Calleri, do São Paulo, o maior goleador atua no Campeonato Sul-Mato-Grossense, que conta com transmissão do Lance!. Clique aqui para assistir aos jogos.

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➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico

Em 11 jogos, Alex Choco, do Bataguassu, marcou 12 gols. O atacante aparece à frente de Carlos Vinícius, com 10, e Mikael, do CRB, com nove.

A sequência conta com sete jogadores empatados com 8 gols na artilharia: Felipe Clemente (Gama), Paulo Sérgio (Náutico), Kaio Jorge (Cruzeiro), Robson (Novorizontino), Dellatorre (Vila Nova), Calleri (São Paulo) e Anselmo Ramón (Goiás). Cada um soma 8 tentos na competição e aparece entre os principais goleadores do Brasil.

Alex Choco, atacante do Bataguassu, é o artilheiro do Sul-Mato-Grossense ee do Brasil (Foto: reprodução)

Artilheiros do Brasil em 2026:

12 - Alex Choco (Bataguassu)

10 - Carlos Vinícius (Grêmio)

9 - Mikael (CRB)

8 - Felipe Clemente (Gama)

8 - Paulo Sérgio (Náutico)

8 - Kaio Jorge (Cruzeiro)

8 - Robson (Novorizontino)

8 - Dellatorre (Vila Nova)

8 - Calleri (São Paulo)

8 - Anselmo Ramón (Goiás)

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Alex Choco em 2026:

11 jogos (11 titular) 12 gols 82 minutos para marcar gol

Alex Choco e o Bataguassu entram em campo neste domingo (15), na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, contra o Naviraiense. A partida de ida acontece às 18h30, no Pereirão.

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Revelado pelo Corinthians

Alex Choco tem 24 anos, nasceu em Londrina, no Paraná, e acumula passagens pelas categorias de base do Corinthians, especificamente pela equipe sub-17. Na carreira, também passou por Figueirense, Taquaritinga-SP, VOCEM-SP, Toledo-PR e City London.

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