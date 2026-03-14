Escalação: Dorival indica mudanças no Corinthians para enfrentar o Santos

O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Santos, que acontece neste domingo (15), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, válida pela sexta rodada da competição, o técnico Dorival Júnior terá ao menos uma novidade.

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O atacante Kaio César participou do treinamento entre os titulares e deve iniciar o clássico. O jogador perdeu os últimos jogos após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A informação foi antecipada pela "Rádio Itatiaia".

No meio-campo, a equipe ainda tem dúvidas: Rodrigo Garro e André Carrillo brigam por uma vaga, enquanto Raniele pode voltar a ser titular após começar no banco contra o Coritiba.

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Na atividade final neste sábado (14), após um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, o elenco foi ao campo e realizou dois trabalhos táticos comandados por Dorival Júnior. Jogadas de bola parada também foram treinadas.

Assim, a provável equipe do Corinthians é formada por: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis e Kaio César.

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Kaio César deve ser novidade na equipe do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians

O Corinthians vem de derrota em casa para o Coritiba por 2 a 0 e caiu para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. A campanha tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.

A sequência ruim do Timão fez com que um grupo de integrantes de torcidas organizadas do Corinthians fosse ao CT Dr. Joaquim Grava, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (13), para cobrar o elenco alvinegro após a sequência de quatro jogos sem vencer.

Os torcedores tiveram uma conversa com os atletas e com a comissão técnica. Estiveram presentes na reunião nomes de peso do elenco, como Rodrigo Garro, Memphis Depay e Matheus Bidu, além do diretor executivo Marcelo Paz e do presidente Osmar Stabile. Dorival Júnior não participou da conversa.

Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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