Yamal pode perder parte da fase de grupos da Copa do Mundo

O Barcelona ligou o sinal de alerta e já trabalha nos bastidores para "blindar" Lamine Yamal. Com uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, o atacante está fora do restante da temporada espanhola e, embora sua presença na Copa do Mundo de 2026 seja dada praticamente como certa, o clube catalão não quer que o jogador seja forçado a retornar antes do tempo ideal.

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Lamine Yamal sentiu lesão em Barcelona x Celta de Vigo (Foto: Josep LAGO / AFP)

Segundo informações do jornal espanhol SPORT, a diretoria do Barça se reuniu com fisioterapeutas que também colaboram com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O objetivo do encontro foi alinhar um plano de recuperação que evite recaídas, algo comum em lesões musculares desse tipo, citando exemplos de precaução que astros como Messi e Dembélé tiveram que aprender ao longo da carreira.

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Plano de preservação na Copa

A estratégia do Barcelona é clara: priorizar a saúde de Yamal a médio e longo prazo. O clube entende que o atacante estará na lista de Luis de la Fuente, mas defende que ele seja poupado dos primeiros compromissos no Mundial caso não esteja 100%.

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Dessa forma, ganha força o cenário em que Yamal perderia a estreia contra Cabo Verde (15 de junho) e o segundo jogo diante da Arábia Saudita (21 de junho). A meta seria ter o camisa 10 da Roja plenamente recuperado para o duelo decisivo contra o Uruguai, na rodada final da fase de grupos, e para o início do mata-mata.

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