A Copa do Mundo de 2026 terá pela primeira vez na história 48 seleções na disputa pelo troféu em um torneio dividido entre três países: Estados Unidos, México e Canadá. Para dar conta das 104 partidas, foram escolhidas 16 sedes de alto nível, cada uma com sua particularidade, desde estádios históricos a arenas tecnológicas que custaram bilhões.

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México: Tradição e o templo do futebol

O México fará história ao ser o primeiro país a receber três edições de Copa (1970, 1986 e 2026). Seus estádios respiram a mística do esporte e um deles é considerado a verdadeira "Catedral" do futebol mundial.

Estádio Azteca (Cidade do México): O maior palco da América Latina para este Mundial é um coliseu histórico. Com capacidade para 83 mil pessoas, será o primeiro estádio a abrir três Copas do Mundo. Casa do Club América e da seleção mexicana, foi neste gramado que Pelé e Maradona se consagraram definitivamente como reis do futebol ao vencerem as Copas de 70 e 86. Além da abertura, o Azteca receberá jogos até as oitavas de final.

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O Estádio Azteca vai sediar a terceira abertura de Copa na história. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Estádio Akron (Guadalajara): Casa do Chivas Guadalajara, o estádio impressiona pelo design esférico que lembra um vulcão coberto por vegetação. Inaugurado em 2010, o local comporta 48 mil torcedores e é conhecido pela excelente visibilidade de qualquer setor. Receberá quatro jogos da fase de grupos, sendo um dos pontos focais da torcida mexicana na primeira fase.

(Foto: Reprodução)

Estádio BBVA (Monterrey): Conhecido como o "Gigante de Aço", a casa do Monterrey uma das arenas mais modernas do continente, no meio das montanhas. Com capacidade para 53.500 torcedores, foi o primeiro estádio das Américas a receber a certificação ambiental prata (LEED). O estádio receberá três jogos da fase de grupos e um duelo decisivo da fase de 32 avos.

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Estádio BBVA, popularmente conhecido como "Gigante de Acero" (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

Canadá: Estreia em grande estilo

O Canadá faz sua estreia como anfitrião do torneio masculino com duas sedes que prometem muita proximidade entre a torcida e o campo.

BMO Field: O estádio de Toronto passará por uma expansão para atingir 45 mil lugares. É uma arena específica para futebol, casa do do Toronto FC, com arquibancadas íngremes e um estilo que remete aos estádios da Premier League. Será o palco da estreia histórica da seleção canadense no dia 12 de junho, recebendo ao todo seis partidas.

BMO Field será palco da estreia da seleção canadense. (Foto: Divulgação/Toronto FC)

BC Place (Vancouver): Situado à beira d'água na região de False Creek, o estádio é uma joia arquitetônica famosa por seu teto retrátil sustentado por cabos. Com capacidade para 54 mil pessoas e casa do Vancouver Whitecaps, o local já sediou a final da Copa do Mundo Feminina. Em 2026, será o palco de sete jogos, incluindo um confronto de oitavas de final.

O BC Place, em Vancouver, no Canadá, recebeu a final da Copa do Mundo feminina de 2015. (Foto: Divulgação/BC Place)

Estados Unidos: Tecnologia e os palcos das finais

Os Estados Unidos ficam com a maior fatia do torneio, utilizando arenas gigantescas da NFL que garantem recordes de público e infraestrutura de ponta.

MetLife Stadium (Nova Jersey/Nova York): Escolhido para ser o palco da grande final no dia 19 de julho, este gigante de 82.500 lugares fica a poucos minutos de Manhattan. Casa do New York Giants e dos Jets, é um estádio totalmente ao ar livre que já recebeu a final da Copa América Centenário em 2016 e foi palco da grande final do Mundial de Clubes da FIFA 2025 entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Terá oito jogos no total em 2026.

MetLife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram/@navyathletics)

AT&T Stadium (Dallas): Uma verdadeira maravilha da engenharia, o estádio dos Dallas Cowboys possui o maior telão de alta definição do mundo e um teto retrátil monumental. Com capacidade para 94 mil pessoas, será a sede que mais receberá jogos no torneio: nove partidas ao todo, incluindo uma das semifinais e dois jogos de mata-mata.

(Foto: Divulgação)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): Famoso por sua cobertura retrátil que abre como a lente de uma câmera e um telão circular de 360 graus, o estádio de Atlanta comporta 75 mil torcedores. Casa do Atlanta United (MLS), o local é referência em experiência para o fã e será o palco de uma das semifinais, além de jogos em todas as fases eliminatórias anteriores.

Reprodução/FIFAUTEAM.COM

Hard Rock Stadium (Miami): Casa do Miami Dolphins e palco de seis edições do Super Bowl, o estádio em Miami Gardens comporta 65 mil torcedores. Além de sua vasta experiência em jogos internacionais de futebol e eventos como a Fórmula 1, a arena terá a honra de sediar a disputa pelo terceiro lugar, além de um duelo das quartas de final.

O Hard Rock Stadium vai receber o espetáculo de abertura e o início do novo Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Conmebol)

SoFi Stadium (Los Angeles): O estádio mais caro e moderno do mundo, custando cerca de US$ 5 bilhões, receberá a estreia da seleção dos EUA no dia 12 de junho. Com capacidade para 70 mil pessoas e um design futurista sob uma enorme cobertura translúcida, o palco de Inglewood terá jogos até as quartas de final.

(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Gillette Stadium (Boston): Localizado em Foxborough e casa do vitorioso New England Patriots, o estádio passará por grandes reformas para o Mundial. Com 65 mil lugares, é um palco tradicional que já recebeu a Copa do Mundo Feminina e terá sete jogos em 2026, com destaque para um grande duelo de quartas de final.

Gillette Stadium (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lincoln Financial Field (Filadélfia): O "Linc" é conhecido por sua atmosfera pulsante e terá seis jogos. Um dos momentos mais aguardados será o jogo das oitavas de final, marcado exatamente para o aniversário de 250 anos da Declaração de Independência dos EUA, assinada na própria Filadélfia. A arena suporta cerca de 69 mil torcedores.

Estádio Lincoln Financial Field antes de Palmeiras x Botafogo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

GEHA Field at Arrowhead (Kansas City): Registrado no Guinness como o estádio ao ar livre mais barulhento do mundo (chegando a 142 decibéis), a casa dos Kansas City Chiefs promete uma pressão absurda. Com 73 mil lugares, a sede em Missouri receberá seis partidas, incluindo um dos confrontos das quartas de final.

Divulgação/Chiefs

NRG Stadium (Houston): Famoso por ter sido o primeiro estádio da NFL com teto retrátil e pela sua seção "Bull Pen", onde fica a torcida mais barulhenta, a arena de Houston tem capacidade para 72 mil pessoas. O estádio, que já recebeu grandes edições da Copa América, terá sete jogos no total durante o Mundial.

Divulgação

Lumen Field (Seattle): Com um formato de ferradura único que abre para o horizonte da cidade, o estádio é conhecido pela acústica ensurdecedora que o torna uma fortaleza para o Seattle Sounders. Com 69 mil lugares, o palco do estado de Washington receberá seis partidas, incluindo um jogo de oitavas de final.

Lumen Field , em Seattle , um dos estádios do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/FIFA)

Levi's Stadium (San Francisco/Santa Clara): Localizada no coração do Vale do Silício, esta arena é uma das mais tecnológicas e sustentáveis do mundo. Casa dos San Francisco 49ers, o estádio comporta 71 mil torcedores e já recebeu o Super Bowl 50. Em 2026, será a sede de seis partidas, sendo cinco delas na fase de grupos.

Fogos explodem sobre o Levi's Stadium enquanto o Seattle Seahawks vence o New England Patriots por 29–13 no Super Bowl LX, em Santa Clara, Califórnia (Foto: Karl Mondon/AFP)

Com essa estrutura monumental, a Copa de 2026 promete quebrar todos os recordes históricos de público e arrecadação.

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