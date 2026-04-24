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Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Das arenas bilionárias dos EUA aos templos históricos do México

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
18:16
MetLife Stadium na final do Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)
imagem cameraMetLife Stadium na final do Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)
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A Copa do Mundo de 2026 terá pela primeira vez na história 48 seleções na disputa pelo troféu em um torneio dividido entre três países: Estados Unidos, México e Canadá. Para dar conta das 104 partidas, foram escolhidas 16 sedes de alto nível, cada uma com sua particularidade, desde estádios históricos a arenas tecnológicas que custaram bilhões.

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México: Tradição e o templo do futebol

O México fará história ao ser o primeiro país a receber três edições de Copa (1970, 1986 e 2026). Seus estádios respiram a mística do esporte e um deles é considerado a verdadeira "Catedral" do futebol mundial.

Estádio Azteca (Cidade do México): O maior palco da América Latina para este Mundial é um coliseu histórico. Com capacidade para 83 mil pessoas, será o primeiro estádio a abrir três Copas do Mundo. Casa do Club América e da seleção mexicana, foi neste gramado que Pelé e Maradona se consagraram definitivamente como reis do futebol ao vencerem as Copas de 70 e 86. Além da abertura, o Azteca receberá jogos até as oitavas de final.

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Estádio Azteca - México
O Estádio Azteca vai sediar a terceira abertura de Copa na história. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Estádio Akron (Guadalajara): Casa do Chivas Guadalajara, o estádio impressiona pelo design esférico que lembra um vulcão coberto por vegetação. Inaugurado em 2010, o local comporta 48 mil torcedores e é conhecido pela excelente visibilidade de qualquer setor. Receberá quatro jogos da fase de grupos, sendo um dos pontos focais da torcida mexicana na primeira fase.

Estádio Akron
(Foto: Reprodução)

Estádio BBVA (Monterrey): Conhecido como o "Gigante de Aço", a casa do Monterrey uma das arenas mais modernas do continente, no meio das montanhas. Com capacidade para 53.500 torcedores, foi o primeiro estádio das Américas a receber a certificação ambiental prata (LEED). O estádio receberá três jogos da fase de grupos e um duelo decisivo da fase de 32 avos.

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Estádio BBVA, popularmente conhecido como "Gigante de Acero" (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)
Estádio BBVA, popularmente conhecido como "Gigante de Acero" (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

Canadá: Estreia em grande estilo

O Canadá faz sua estreia como anfitrião do torneio masculino com duas sedes que prometem muita proximidade entre a torcida e o campo.

BMO Field: O estádio de Toronto passará por uma expansão para atingir 45 mil lugares. É uma arena específica para futebol, casa do do Toronto FC, com arquibancadas íngremes e um estilo que remete aos estádios da Premier League. Será o palco da estreia histórica da seleção canadense no dia 12 de junho, recebendo ao todo seis partidas.

BMO Field, palco da final da Campeones Cup
BMO Field será palco da estreia da seleção canadense. (Foto: Divulgação/Toronto FC)

BC Place (Vancouver): Situado à beira d'água na região de False Creek, o estádio é uma joia arquitetônica famosa por seu teto retrátil sustentado por cabos. Com capacidade para 54 mil pessoas e casa do Vancouver Whitecaps, o local já sediou a final da Copa do Mundo Feminina. Em 2026, será o palco de sete jogos, incluindo um confronto de oitavas de final.

O BC Place, em Vancouver, no Canadá, recebeu a final da Copa do Mundo feminina de 2015. (Foto: Divulgação/BC Place)
O BC Place, em Vancouver, no Canadá, recebeu a final da Copa do Mundo feminina de 2015. (Foto: Divulgação/BC Place)

Estados Unidos: Tecnologia e os palcos das finais

Os Estados Unidos ficam com a maior fatia do torneio, utilizando arenas gigantescas da NFL que garantem recordes de público e infraestrutura de ponta.

MetLife Stadium (Nova Jersey/Nova York): Escolhido para ser o palco da grande final no dia 19 de julho, este gigante de 82.500 lugares fica a poucos minutos de Manhattan. Casa do New York Giants e dos Jets, é um estádio totalmente ao ar livre que já recebeu a final da Copa América Centenário em 2016 e foi palco da grande final do Mundial de Clubes da FIFA 2025 entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Terá oito jogos no total em 2026.

MetLife Stadium
MetLife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram/@navyathletics)

AT&T Stadium (Dallas): Uma verdadeira maravilha da engenharia, o estádio dos Dallas Cowboys possui o maior telão de alta definição do mundo e um teto retrátil monumental. Com capacidade para 94 mil pessoas, será a sede que mais receberá jogos no torneio: nove partidas ao todo, incluindo uma das semifinais e dois jogos de mata-mata.

AT&amp;T Stadium
(Foto: Divulgação)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): Famoso por sua cobertura retrátil que abre como a lente de uma câmera e um telão circular de 360 graus, o estádio de Atlanta comporta 75 mil torcedores. Casa do Atlanta United (MLS), o local é referência em experiência para o fã e será o palco de uma das semifinais, além de jogos em todas as fases eliminatórias anteriores.

Reprodução/FIFAUTEAM.COM
Reprodução/FIFAUTEAM.COM

Hard Rock Stadium (Miami): Casa do Miami Dolphins e palco de seis edições do Super Bowl, o estádio em Miami Gardens comporta 65 mil torcedores. Além de sua vasta experiência em jogos internacionais de futebol e eventos como a Fórmula 1, a arena terá a honra de sediar a disputa pelo terceiro lugar, além de um duelo das quartas de final.

Palco da festa! O Hard Rock Stadium vai receber o espetáculo de abertura e o início do novo Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Conmebol)
O Hard Rock Stadium vai receber o espetáculo de abertura e o início do novo Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Conmebol)

SoFi Stadium (Los Angeles): O estádio mais caro e moderno do mundo, custando cerca de US$ 5 bilhões, receberá a estreia da seleção dos EUA no dia 12 de junho. Com capacidade para 70 mil pessoas e um design futurista sob uma enorme cobertura translúcida, o palco de Inglewood terá jogos até as quartas de final.

SoFi Stadium - Brasil x Costa Rica
(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Gillette Stadium (Boston): Localizado em Foxborough e casa do vitorioso New England Patriots, o estádio passará por grandes reformas para o Mundial. Com 65 mil lugares, é um palco tradicional que já recebeu a Copa do Mundo Feminina e terá sete jogos em 2026, com destaque para um grande duelo de quartas de final.

Gillette Stadium
Gillette Stadium (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lincoln Financial Field (Filadélfia): O "Linc" é conhecido por sua atmosfera pulsante e terá seis jogos. Um dos momentos mais aguardados será o jogo das oitavas de final, marcado exatamente para o aniversário de 250 anos da Declaração de Independência dos EUA, assinada na própria Filadélfia. A arena suporta cerca de 69 mil torcedores.

Estádio Lincoln Financial Field antes de Palmeiras x Botafogo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Estádio Lincoln Financial Field antes de Palmeiras x Botafogo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

GEHA Field at Arrowhead (Kansas City): Registrado no Guinness como o estádio ao ar livre mais barulhento do mundo (chegando a 142 decibéis), a casa dos Kansas City Chiefs promete uma pressão absurda. Com 73 mil lugares, a sede em Missouri receberá seis partidas, incluindo um dos confrontos das quartas de final.

Divulgação/Chiefs
Divulgação/Chiefs

NRG Stadium (Houston): Famoso por ter sido o primeiro estádio da NFL com teto retrátil e pela sua seção "Bull Pen", onde fica a torcida mais barulhenta, a arena de Houston tem capacidade para 72 mil pessoas. O estádio, que já recebeu grandes edições da Copa América, terá sete jogos no total durante o Mundial.

Divulgação
Divulgação

Lumen Field (Seattle): Com um formato de ferradura único que abre para o horizonte da cidade, o estádio é conhecido pela acústica ensurdecedora que o torna uma fortaleza para o Seattle Sounders. Com 69 mil lugares, o palco do estado de Washington receberá seis partidas, incluindo um jogo de oitavas de final.

Lumen Field - Seattle
Lumen Field , em Seattle , um dos estádios do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/FIFA)

Levi's Stadium (San Francisco/Santa Clara): Localizada no coração do Vale do Silício, esta arena é uma das mais tecnológicas e sustentáveis do mundo. Casa dos San Francisco 49ers, o estádio comporta 71 mil torcedores e já recebeu o Super Bowl 50. Em 2026, será a sede de seis partidas, sendo cinco delas na fase de grupos.

Fogos explodem sobre o Levi's Stadium enquanto o Seattle Seahawks vence o New England Patriots por 29–13 no Super Bowl LX, em Santa Clara, Califórnia (Foto: Karl Mondon/AFP)
Fogos explodem sobre o Levi's Stadium enquanto o Seattle Seahawks vence o New England Patriots por 29–13 no Super Bowl LX, em Santa Clara, Califórnia (Foto: Karl Mondon/AFP)

Com essa estrutura monumental, a Copa de 2026 promete quebrar todos os recordes históricos de público e arrecadação.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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