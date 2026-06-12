12 de junho ou de maio? Relembre a icônica resposta de Marcelo sobre seu aniversário Além do momento icônico, o ex-lateral viveu episódio inusitado na estreia da Copa

O dia 12 de junho, além de ser o Dia dos Namorados, também marca momentos que ficam marcados aos amantes do futebol. Um deles é a famosa coletiva de imprensa que o ex-lateral Marcelo protagonizou após ser questionado sobre o seu aniversário e ter que corrigi-lo, uma situação icônica e engraçada que ganhou grande repercussão. Relembre com o lance! esse momento.

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Ex-lateral Marcelo, em coletiva de imprensa na Copa do Mundo de 2014 (Foto: Reprodução)

Durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o lateral-esquerdo Marcelo protagonizou um momento descontraído durante uma entrevista coletiva. Ao comentar sobre a partida de estreia da Seleção Brasileira contra a Croácia, marcada para 12 de junho, um jornalista perguntou se aquela data coincidia com o aniversário do lateral. Em tom de brincadeira, Marcelo corrigiu a informação imediatamente e explicou que seu aniversário é celebrado em 12 de maio. O jornalista reforçou que o aniversário de Marcelo, que respondeu:

— Você quer saber mais do que eu? Está brincando.

Escoltado no jogo de abertura da Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo teve um momento inusitado envolvendo Marcelo. O ex-lateral da Seleção Brasileira, do Fluminense e do Real Madrid acompanhou a vitória do México sobre a África do Sul no Estádio Azteca, mas precisou deixar o local sob escolta policial após ser identificado próximo a uma confusão nos arredores da arena.

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Marcelo no estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo o jornal espanhol Marca, manifestantes entraram em confronto com forças de segurança após o fim da partida, gerando tensão na região. Ao perceberem a presença de Marcelo no local, as autoridades organizaram sua retirada preventiva para uma área segura. O ex-jogador não se feriu e deixou o estádio sem maiores problemas.

➡️Marcelo vive momentos de tensão e é retirado pela polícia após abertura da Copa

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