O goleiro Luca Zidane pode ser mais um desfalque importante na próxima Copa do Mundo 2026. Titular da Argélia, o jogador sofreu uma fratura na mandíbula e no queixo durante partida pela segunda divisão da Espanha.

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A lesão aconteceu no último minuto da derrota do Granada por 4 a 2 para o Almería. Após um choque forte, o goleiro precisou de atendimento imediato ainda em campo. Inicialmente, foi diagnosticada uma concussão, mas exames posteriores confirmaram também as fraturas no rosto.

Em comunicado oficial, o Granada informou que Luca Zidane sofreu uma comoção cerebral no lance e que o tratamento será definido nos próximos dias, em conjunto com o departamento médico do clube.

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Luca Zidane em ação pela Argélia contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)

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Aos 27 anos, Luca vinha sendo peça importante da seleção argelina e foi titular na última Copa Africana de Nações, quando a equipe chegou até as quartas de final. Agora, a gravidade da lesão coloca em dúvida sua participação no Mundial, onde a Argélia já se prepara para a fase de grupos.

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Filho do ídolo francês Zinedine Zidane, campeão mundial em 1998, Luca busca consolidar sua carreira no futebol profissional, mas vê, neste momento, um obstáculo importante às vésperas do maior torneio do esporte.

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