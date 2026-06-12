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Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário

Atacantes chegam ao Mundial em alta; Endrick recupera protagonismo e também registra crescimento em seu valor de mercado

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
12/06/2026 12:07
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Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira se prepara para, neste sábado (13), estrear na Copa do Mundo diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além de marcar o início da caminhada do time comandado por Carlo Ancelotti, a competição surge como um momento de forte valorização para diversos atletas convocados. Impulsionados por boas temporadas em seus clubes e pelas oportunidades com a camisa da Amarelinha, alguns jogadores chegam ao torneio com os maiores valores de mercado de suas carreiras.

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    • Valor de mercado da Seleção Brasileira

    O elenco brasileiro, recheado de estrelas do futebol global como Vinicius Jr., Raphinha, Neymar, Endrick e Gabriel Magalhães, chega para o confronto avaliado em € 928,20 milhões (R$ 5,45 bilhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

    O grande destaque econômico da Amarelinha é Vinicius Jr. O craque do Real Madrid se sobressai no topo da lista, com valor estimado em € 140 milhões (R$ 832,87 milhões). O atacante ocupa atualmente o posto de nono jogador mais valioso do mundo.

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    Atacantes lideram o ranking de valorização pós-convocação

    Entre os principais destaques da lista estão os atacantes Rayan e Igor Thiago. O jovem Rayan, ex-Vasco da Gama, registrou a maior valorização do período, com um salto de € 20 milhões. Seu valor de mercado passou de € 40 milhões para € 60 milhões após a convocação e com a sequência de boas atuações no futebol inglês, após a transferência para o Bournemouth.

    O centroavante Igor Thiago, do Brentford, por sua vez, ocupa a segunda posição do ranking. O atleta valorizou € 15 milhões desde dezembro de 2025, passando de € 50 milhões para € 65 milhões. Após uma temporada de destaque na Premier League, o camisa 9 ganhou espaço e chega à Copa como uma das principais opções ofensivas de Carlo Ancelotti.

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    Endrick recupera protagonismo no mercado

    Outro nome que chega ao Mundial em trajetória de recuperação é Endrick. Após um período de poucas oportunidades no Real Madrid, o atacante voltou a ganhar protagonismo no Lyon e registrou valorização de € 5 milhões, passando de € 35 milhões para € 40 milhões. O crescimento reforça a confiança no potencial de uma das maiores promessas do futebol mundial.

    Seleção Brasileira ocupa quarta posição no ranking (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Seleção Brasileira ocupa quarta posição no ranking (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Demais atletas valorizados no elenco

    O ranking dos atletas que mais se valorizaram após a convocação ainda conta com o meio-campista Danilo Santos, que saltou de € 24 milhões para € 32 milhões. Na sequência, aparecem o atacante Matheus Cunha, subindo de € 70 milhões para € 75 milhões, e Ederson (volante), que passou de € 40 milhões para € 45 milhões.

    Fechando a lista dos atletas em alta, os defensores Léo Pereira subiu de € 10 milhões para € 12 milhões, enquanto Ibañez saltou de € 17 milhões para € 18 milhões. Os demais jogadores do grupo não tiveram alteração ou sofreram desvalorização no período.

    Ranking de valorização após a convocação (Em milhões de Euros):

      1.
    1. Rayan: 40M - 60M
      2. 2.
    2. Igor Thiago: 50M - 65M
      3. 3.
    3. Danilo Santos: 24M - 32M
      4. 4.
    4. Endrick: 35M - 40M
      5. 5.
    5. Matheus Cunha: 70M - 75M
      6. 6.
    6. Ederson (VOL): 40M - 45M
      7. 7.
    7. Léo Pereira: 10M - 12M
      8. 8.
    8. Ibãnez: 17M - 18M

    Levantamento do Transfermarkt

    *Os demais jogadores não tiveram alteração ou desvalorizaram.

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