Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário Atacantes chegam ao Mundial em alta; Endrick recupera protagonismo e também registra crescimento em seu valor de mercado

A Seleção Brasileira se prepara para, neste sábado (13), estrear na Copa do Mundo diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além de marcar o início da caminhada do time comandado por Carlo Ancelotti, a competição surge como um momento de forte valorização para diversos atletas convocados. Impulsionados por boas temporadas em seus clubes e pelas oportunidades com a camisa da Amarelinha, alguns jogadores chegam ao torneio com os maiores valores de mercado de suas carreiras.

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Valor de mercado da Seleção Brasileira

O elenco brasileiro, recheado de estrelas do futebol global como Vinicius Jr., Raphinha, Neymar, Endrick e Gabriel Magalhães, chega para o confronto avaliado em € 928,20 milhões (R$ 5,45 bilhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

O grande destaque econômico da Amarelinha é Vinicius Jr. O craque do Real Madrid se sobressai no topo da lista, com valor estimado em € 140 milhões (R$ 832,87 milhões). O atacante ocupa atualmente o posto de nono jogador mais valioso do mundo.

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Atacantes lideram o ranking de valorização pós-convocação

Entre os principais destaques da lista estão os atacantes Rayan e Igor Thiago. O jovem Rayan, ex-Vasco da Gama, registrou a maior valorização do período, com um salto de € 20 milhões. Seu valor de mercado passou de € 40 milhões para € 60 milhões após a convocação e com a sequência de boas atuações no futebol inglês, após a transferência para o Bournemouth.

O centroavante Igor Thiago, do Brentford, por sua vez, ocupa a segunda posição do ranking. O atleta valorizou € 15 milhões desde dezembro de 2025, passando de € 50 milhões para € 65 milhões. Após uma temporada de destaque na Premier League, o camisa 9 ganhou espaço e chega à Copa como uma das principais opções ofensivas de Carlo Ancelotti.

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Endrick recupera protagonismo no mercado

Outro nome que chega ao Mundial em trajetória de recuperação é Endrick. Após um período de poucas oportunidades no Real Madrid, o atacante voltou a ganhar protagonismo no Lyon e registrou valorização de € 5 milhões, passando de € 35 milhões para € 40 milhões. O crescimento reforça a confiança no potencial de uma das maiores promessas do futebol mundial.

Seleção Brasileira ocupa quarta posição no ranking (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Demais atletas valorizados no elenco

O ranking dos atletas que mais se valorizaram após a convocação ainda conta com o meio-campista Danilo Santos, que saltou de € 24 milhões para € 32 milhões. Na sequência, aparecem o atacante Matheus Cunha, subindo de € 70 milhões para € 75 milhões, e Ederson (volante), que passou de € 40 milhões para € 45 milhões.

Fechando a lista dos atletas em alta, os defensores Léo Pereira subiu de € 10 milhões para € 12 milhões, enquanto Ibañez saltou de € 17 milhões para € 18 milhões. Os demais jogadores do grupo não tiveram alteração ou sofreram desvalorização no período.

Ranking de valorização após a convocação (Em milhões de Euros):

1 . Rayan: 40M - 60M 2 . Igor Thiago: 50M - 65M 3 . Danilo Santos: 24M - 32M 4 . Endrick: 35M - 40M 5 . Matheus Cunha: 70M - 75M 6 . Ederson (VOL): 40M - 45M 7 . Léo Pereira: 10M - 12M 8 . Ibãnez: 17M - 18M

Levantamento do Transfermarkt

*Os demais jogadores não tiveram alteração ou desvalorizaram.

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