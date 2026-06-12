Quem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do Mundo Veterano de 34 anos e atacante de 25 reforçam a seleção marroquina após baixas por lesão

Às vésperas da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, o Marrocos precisou lidar com duas baixas importantes por lesão e definiu seus substitutos. Para as vagas do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli, o técnico Mohamed Ouahbi convocou o experiente Marwane Saadane, do Al-Fateh, e o ponta Amine Sbaï, do Angers.

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Os dois já integravam o grupo marroquino durante o período de preparação justamente por serem considerados opções imediatas em caso de problemas físicos. Com isso, herdaram as vagas abertas após os cortes de Aguerd, que sofreu uma grave lesão na virilha e uma fratura no osso púbico, e de Ezzalzouli, com uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito.

Marwane Saadane: 11 anos após a primeira convocação, chega a hora da estreia em uma Copa do Mundo

Regularidade. Essa é a palavra que melhor define a carreira de Marwane Saadane, que disputará sua primeira Copa do Mundo aos 34 anos. Longe dos grandes holofotes, o defensor se destacou no futebol marroquino antes de ser negociado para a Turquia, onde vestiu a camisa do Rizespor por três temporadas. Posteriormente, foi contratado pelo Al-Fateh, da Arábia Saudita, em um período em que o futebol local ainda estava longe de atrair o grande número de estrelas internacionais que passou a receber nos últimos anos.

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Os números ajudam a explicar a confiança depositada no defensor. Pelo Al-Fateh, ele já soma 204 partidas, sendo 201 como titular, além de 16 gols e cinco assistências. Defensivamente, registra médias de 8,3 ações defensivas, 4,6 cortes e 1,4 interceptação por jogo, além de vencer 63% dos duelos aéreos.

Sua primeira partida pela seleção de Marrocos aconteceu em 2015, quando defendia o Rabat. Cerca de 11 anos depois, ele segue representando o país, agora em um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Ao todo, já são 18 jogos pela equipe nacional, com um gol e duas assistências. Nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, esteve em campo diante de Madagascar e Noruega, consolidando sua presença no grupo que disputará o torneio.

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Marwane Saadane em partida da seleção do Marrocos, que encara o Brasil (Foto: Angela Weiss/AFP)

Diferentemente de Saadane, Amine Sbaï chega como surpresa

Natural de Sidi Kacem, no noroeste de Marrocos, Amine Sbaï cresceu em Nîmes, no sul da França. Apesar de ter desenvolvido praticamente toda a sua carreira no futebol francês, o ponta optou por defender a seleção marroquina. Aos 25 anos, chega à Copa do Mundo como uma das apostas de Mohamed Ouahbi.

Além do Angers, seu atual clube, Sbaï também passou por Olympique Alès, Sète 34 e Grenoble. Foi justamente no Angers que disputou pela primeira vez a elite do futebol francês.

Na última temporada, participou de 27 partidas, sendo 25 como titular, com quatro gols e uma assistência. Também apresentou média de 1,4 finalização e 1,1 passe decisivo por jogo, números que ajudam a explicar a aposta de Mohamed Ouahbi em um atacante de características versáteis. Polivalente, pode atuar pelos dois lados do ataque e também como centroavante.

Números de Amine Sbaï pelo Angers

27 jogos (25 como titular) 4 gols 1 assistência Participação em gol a cada 403 minutos 1,4 finalização por jogo (0,7 no alvo) 1,1 passe decisivo por jogo 1,4 drible certo por jogo

A missão de substituir um dos principais atacantes do país

Além do peso de disputar sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos, Sbaï chega com a responsabilidade de ocupar a vaga de um dos principais nomes do futebol marroquino. Abde Ezzalzouli era apontado como uma das referências técnicas da equipe para o Mundial, e sua ausência representa uma perda significativa para a seleção.

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