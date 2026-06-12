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Quanto ganha Gianni Infantino? Fifa revela remuneração milionária

Relatório de transparência da Fifa revela valores que o presidente recebeu em 2025

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Gianni Infantino
Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: AFP)

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (11) o relatório anual de transparência financeira com os vencimentos do presidente Gianni Infantino referentes ao ano de 2025. Segundo o documento, o dirigente recebeu uma remuneração bruta total de 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual).

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    O valor é composto por um salário-base de 2,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13,5 milhões) e um bônus de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,5 milhões). De acordo com a política adotada pela entidade, o pagamento dos valores referentes ao exercício de 2025 será efetuado ao longo de 2026.

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    Infantino está no comando desde 2016

    Infantino está à frente da Fifa desde fevereiro de 2016, quando foi eleito para substituir o suíço Sepp Blatter. Desde então, o dirigente liderou mudanças administrativas na entidade e esteve à frente da ampliação de competições como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes.

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    Em março de 2023, o suíço-italiano foi reeleito por aclamação pelas 211 associações filiadas à Fifa durante o congresso da entidade. O atual mandato do presidente é válido até 2027.

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    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)
    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

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