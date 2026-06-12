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Não é o Brasil! Meia da Espanha define dois favoritos para a Copa do Mundo

Rodri revela principal rival da Fúria no torneio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 14:20
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Rodri chegando ao Estados Unidos com a delegação da Espanha (Foto: Reprodução/X)
Rodri chegando ao Estados Unidos com a delegação da Espanha (Foto: Reprodução/X)

Meia da Espanha, Rodri revelou que Espanha e Argentina chegam como favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo. Em entrevista à "Cadena SER", o atleta do Manchester City não citou o Brasil, mas crê que o torneio esteja entre cinco a seis seleções.

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    - Não há nada demais em dizer isso (sobre a Espanha ser favorita), não nos importamos com rótulos. Somos campeões da Eurocopa. Estivemos nas últimas finais. Demonstramos nos últimos anos que somos os mais formas junto com a Argentina. Mas vou tentar transmitir que nada do que fizemos antes importa. Temos que entrar com a sensação de que não fizemos nada.

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    Questionado sobre quem considera ser o maior rival da Espanha na Copa do Mundo, Rodri fez uma análise dos fatores que podem fazer diferença na competição. Mas o jogador do Manchester City acredita em cinco ou seis seleções que devem lutar pelo torneio.

    - Há muitas seleções que estão crescendo demais. Existem cinco ou seis que podem ganhar a Copa do Mundo. A questão física será muito importante. Vamos ver nos primeiros jogos. Vai ser um torneio largo e dependerá de como cada time chegará na final. O rival que mais penso é a Argentina pelo estado de forma, pelo que foi capaz de fazer, pelo grupo que tem.

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    Na segunda-feira (15), a Espanha estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde e entra em campo com um grande favoritismo para buscar a liderança do Grupo H. A Argentina inicia sua trajetória no dia seguinte diante da Argélia.

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