Técnico da Argentina indica substituto de Tagliafico na estreia da Copa Treinador deve repetir nome utilizado em último teste da Albiceleste

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni indicou que deve escalar Facundo Medina como titular da lateral-esquerda na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O zagueiro deve substituir Nicolás Tagliafico, que está lesionado e não será relacionado para o primeiro jogo.

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No último amistoso feito pela Argentina contra a Islândia, Medina já havia iniciado a partida como lateral-esquerdo. Nicolás Tagliafico não foi relacionado após ter sentido um incômodo na panturrilha no jogo anterior contra Honduras.

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Embora seja um zagueiro de ofício, Medina atuou cinco vezes como lateral-esquerdo com a camisa do Olympique Marseille, na última temporada. Embora não tenha um substituto da posição, o atleta tem familiaridade para substituir Tagliafico, mas com outras características.

Com Medina, Lionel Scaloni perde uma chegada mais forte de um lateral-esquerdo no campo defensivo do adversário. A Argentina também possui outras dúvidas, como o titular da lateral-direita, uma vez que Nahuel Molina e Gonzalo Montiel não iniciaram nenhum dos últimos amistosos da Albiceleste.

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Como a Argentina vê a situação de Tagliafico?

Embora exista uma confiança na recuperação de Tagliafico, a Argentina não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo na fase de grupos. Ainda assim, a comissão técnica decidiu manter o jogador no elenco por ser considerado uma peça fundamental no elenco e por acreditar que o atleta tenha condições de voltar a atuar no mata-mata, segundo o "TyC Sports".

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