logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Argentina indica substituto de Tagliafico na estreia da Copa

Treinador deve repetir nome utilizado em último teste da Albiceleste

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:46
Favorite o Lance! no Google
Facundo Medina em ação pela Argentina durante amistoso contra Honduras
Facundo Medina em ação pela Argentina durante amistoso contra Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni indicou que deve escalar Facundo Medina como titular da lateral-esquerda na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O zagueiro deve substituir Nicolás Tagliafico, que está lesionado e não será relacionado para o primeiro jogo.

continua após a publicidade
  • Técnico da Argentina, Scaloni concede coletiva antes de amistoso contra Honduras

    Em 2026, Argentina volta a viver drama da Copa do Mundo de 2022

    Argentina
    Há 18 horas
  • Dibu Martínez no treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Dibu Martínez avança em recuperação e reforça a Argentina na estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 12 horas
  • marcos senesi bournemouth barcelona

    Giay na Copa? Argentina convoca novo jogador após corte de defensor

    Argentina
    Há 21 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    No último amistoso feito pela Argentina contra a Islândia, Medina já havia iniciado a partida como lateral-esquerdo. Nicolás Tagliafico não foi relacionado após ter sentido um incômodo na panturrilha no jogo anterior contra Honduras.

    continua após a publicidade

    Embora seja um zagueiro de ofício, Medina atuou cinco vezes como lateral-esquerdo com a camisa do Olympique Marseille, na última temporada. Embora não tenha um substituto da posição, o atleta tem familiaridade para substituir Tagliafico, mas com outras características.

    Com Medina, Lionel Scaloni perde uma chegada mais forte de um lateral-esquerdo no campo defensivo do adversário. A Argentina também possui outras dúvidas, como o titular da lateral-direita, uma vez que Nahuel Molina e Gonzalo Montiel não iniciaram nenhum dos últimos amistosos da Albiceleste.

    continua após a publicidade

    Como a Argentina vê a situação de Tagliafico?

    Embora exista uma confiança na recuperação de Tagliafico, a Argentina não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo na fase de grupos. Ainda assim, a comissão técnica decidiu manter o jogador no elenco por ser considerado uma peça fundamental no elenco e por acreditar que o atleta tenha condições de voltar a atuar no mata-mata, segundo o "TyC Sports".

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Medina em ação pela Argentina contra a Islândia
    Medina em ação pela Argentina contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras
    ArgentinaOtamendi abre o jogo sobre ambiente de trabalho com Messi na Argentina antes da CopaHá 57 minutos
    Técnico da Argentina, Scaloni concede coletiva antes de amistoso contra Honduras
    ArgentinaEm 2026, Argentina volta a viver drama da Copa do Mundo de 2022Há 5 horas
    Dibu Martínez no treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoDibu Martínez avança em recuperação e reforça a Argentina na estreia da Copa do MundoHá 12 horas
    marcos senesi bournemouth barcelona
    ArgentinaGiay na Copa? Argentina convoca novo jogador após corte de defensorHá 21 horas
    Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
    ArgentinaTitular da Argentina sofre lesão às vésperas da Copa do MundoHá 1 dia
    The Best - Emiliano Martínez
    ArgentinaDibu Martínez prevê Argentina x Brasil na final da Copa do Mundo e crava campeãoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Jogadores da Argentina celebram gol contra a Islândia
    Argentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetra
    Nico Paz supera dúvidas sobre lesão e dá boa resposta física contra a Islândia para a Copa
    Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa
    Um certo e outro dúvida: entenda situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Argentina antes da Copa