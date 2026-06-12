Com caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da Seleção
Mascote chegou ao centro de treinamento em um carrinho, com caixa de som, e arriscou passos de dança
MORRISTOWN, NJ (EUA) - O último treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo começou em clima de descontração nesta sexta-feira (12). Antes mesmo da entrada dos jogadores em campo, quem roubou a cena foi o Canarinho, mascote da equipe, que fez a festa com os jornalistas presentes no centro de treinamento do New York Red Bulls.
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Em grande estilo, o mascote chegou em um carrinho de golfe levando uma caixa de som, em uma cena que lembrou as tradicionais chegadas de Neymar ao vestiário em dias de jogo. A performance arrancou sorrisos e chamou a atenção de quem aguardava o início das atividades.
Além da entrada irreverente, que ainda contou com uma cena bem-humorada em que o mascote tentou deixar o carrinho após ficar "preso", o Canarinho fez questão de interagir com os profissionais de imprensa. Distribuiu soquinhos, brincou com os jornalistas presentes e até arriscou alguns passos de dança, ajudando a deixar o ambiente mais leve na véspera da estreia.
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Neste sábado, o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A animação do mascote serviu como uma prévia do clima de expectativa que cerca a estreia da Seleção no Mundial.
Confira a programação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira
- 12h00: Treino oficial no CT de Columbia Park (com os 15 minutos iniciais abertos para a imprensa).
- 17h30: Entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr., direto no MetLife Stadium.
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