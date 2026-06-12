logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da Seleção

Mascote chegou ao centro de treinamento em um carrinho, com caixa de som, e arriscou passos de dança

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados especiais
12/06/2026 12:10
Favorite o Lance! no Google

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O último treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo começou em clima de descontração nesta sexta-feira (12). Antes mesmo da entrada dos jogadores em campo, quem roubou a cena foi o Canarinho, mascote da equipe, que fez a festa com os jornalistas presentes no centro de treinamento do New York Red Bulls.

continua após a publicidade
  • Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982

    Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo

    Flamengo
    Há 18 horas
  • O ex-zagueiro Brito, campeão do mundo na Copa de 1970 (Reprodução)

    Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970

    Seleção Brasileira
    Há 14 horas
  • Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos

    Seleção Brasileira
    Há 22 horas

    • Em grande estilo, o mascote chegou em um carrinho de golfe levando uma caixa de som, em uma cena que lembrou as tradicionais chegadas de Neymar ao vestiário em dias de jogo. A performance arrancou sorrisos e chamou a atenção de quem aguardava o início das atividades.

    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

    Além da entrada irreverente, que ainda contou com uma cena bem-humorada em que o mascote tentou deixar o carrinho após ficar "preso", o Canarinho fez questão de interagir com os profissionais de imprensa. Distribuiu soquinhos, brincou com os jornalistas presentes e até arriscou alguns passos de dança, ajudando a deixar o ambiente mais leve na véspera da estreia.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Neste sábado, o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A animação do mascote serviu como uma prévia do clima de expectativa que cerca a estreia da Seleção no Mundial.

    Confira a programação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira

    1. 12h00: Treino oficial no CT de Columbia Park (com os 15 minutos iniciais abertos para a imprensa).
    2. 17h30: Entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr., direto no MetLife Stadium.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marwane Saadane
    Copa do MundoQuem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do MundoHá 34 minutos
    Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
    Copa do MundoRanking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entendaHá 39 minutos
    Marcelo - lateral - Real Madrid (ESP)
    Todos Esportes12 de junho ou de maio? Relembre a icônica resposta de Marcelo sobre seu aniversárioHá 1 hora
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Lance! NegóciosRayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenárioHá 1 hora
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Seleção BrasileiraEspanhóis projetam papel de Endrick na Copa: 'A grande esperança'Há 3 horas
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Copa do MundoCopa do Mundo: Rio de Janeiro resgata tradição de ruas pintadas em apoio à SeleçãoHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982
    Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo
    Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)
    Dia dos Namorados: conheça Gabrielle, esposa de Gabriel Magalhães, titular da Seleção
    Jogadores da Seleção jogam Warzone na concentração nos EUA (Foto: Reprodução Instagram)
    Entre videogames, truco e F-1: como a Seleção relaxa nos EUA
    Casemiro e Raphinha se abraçam durante amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã
    Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022
    Camisa 1 de goleiro da Seleção Brasileira é pesadíssima (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Sabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
    Gabriel Magalhães utiliza tecnologia no treino da Seleção (Foto: Reprodução)
    Tecnologia da NFL invade treino da Seleção antes da estreia na Copa
    MC Darlan na barreira do Vasco gravando o clipe de 'Oi, boa noite!' (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Autor do 'Oi, boa noite' dedica clipe a Rayan e manda recado a Ancelotti
    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo
    Zagueiro da Seleção detalha relação com a fama após convocação: 'Você que é o Ibañez?'
    Minha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção Brasileira
    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo Estrella/AFP)
    Balanço do dia: abertura da Copa tem vitória do México e virada da Coreia do Sul
    Neymar
    Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção
    Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)
    Desimpedidos aposta em cobertura descontraída da Copa do Mundo no México
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito