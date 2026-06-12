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Otamendi abre o jogo sobre ambiente de trabalho com Messi na Argentina antes da Copa

Veterano disputará seu último Mundial como jogador na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 12:18
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Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras
Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)

Líder da Argentina, Otamendi abriu o jogo sobre o ambiente interno da Albiceleste às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao "Olé", o zagueiro elogiou o elenco comandado por Lionel Scaloni e a integração com jogadores mais novos.

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    - Nesses momentos, temos que trabalhar muito bem e fazer com humildade. Quando é uma competição onde tem mais tempo junto, o grupo é muito importante. Temos uma base que já se conhece há algum tempo, mas adaptando os mais jovens que estão chegando, que é preciso tem um ambiente positivo, que a única forma de conquistar coisas é trabalhando unidos e fazendo o que o técnico nos pede.

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    O defensor também fez uma reflexão sobre jogar ao lado de Lionel Messi e como os mais jovens enxergam o jogador do Inter Miami. O atleta irá completar 200 jogos com a camisa da Argentina na estreia da Copa do Mundo diante da Argélia.

    - Não há mais recordes a serem quebrados pelo pequeno (em referência a Messi). Nós, como companheiros, aproveitamos, tratamos de estar com ele, ajudá-lo no que pudermos. Todo novo jogador que entra para a seleção se sente da mesma forma. Fazemos o que tem que ser feito: desfrutar o melhor jogador do mundo.

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    Na terça-feira (16), Otamendi deve ser titular da Argentina na estreia da Copa do Mundo diante da Argélia. O atleta iniciou os amistosos contra Honduras e Islândia, além de ser uma das principais lideranças do elenco de Lionel Scaloni.

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    Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso
    Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)
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