Wilton Pereira é o melhor árbitro brasileiro para a abertura da Copa? Opine!

A FIFA divulgou que Wilton Pereira Sampaio será o árbitro principal da partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul na próxima quinta-feira (11). A entidade organizadora selecionou Bruno Pires e Bruno Boschilia como os assistentes do duelo que ocorrerá no Estádio Azteca.

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Os árbitros brasileiros que estarão no torneio, além de Wilton, são Ramon Abatti Abel e Raphael Claus, nomes muito conhecidos pelos torcedores que acompanham os campeonatos do futebol nacional. No entanto, a responsabilidade de abrir a competição mundial já está definida nas mãos do goiano.

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa (Foto: Divulgação/CBF)

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Nadine Basttos analisou a arbitragem brasileira na Copa

Ao todo, o Brasil terá três representantes como árbitros principais durante a Copa do Mundo. São eles: Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Nadine Basttos analisou a presença deles e apontou quem poderia apitar uma eventual final.

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— Ter três árbitros representando o Brasil na Copa do Mundo é algo que mostra o reconhecimento da Fifa e da Conmebol. É claro que criticamos muito a arbitragem em lances polêmicos de competições nacionais, mas, internacionalmente, eles são bem conhecidos. Isso é um sinal de que a arbitragem brasileira é bem vista lá fora — iniciou Nadine Battos, antes de completar.

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— O Wilton Pereira Sampaio está indo para a sua terceira Copa do Mundo. Isso mostra que ele é competente. A gente critica muito, mas não só ele; os três estão preparados para este palco. São três representantes; poucos países são capazes de ter essa marca. Ele tem a maior experiência. Então, acho que, por isso, tendo a Fifa, que gosta destas questões de hierarquia, poderia escolher ele para uma final — concluiu.

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