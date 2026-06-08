Escolha de Wilton Pereira para apitar abertura da Copa viraliza: 'Sempre vai'

Na tarde desta segunda-feira (08), a FIFA anunciou os árbitros responsáveis pelo jogo de abertura da Copa do Mundo, e Wilton Pereira Sampaio será o juiz principal, ao lado dos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia. A definição do brasileiro como o comandante da arbitragem repercutiu na web, principalmente entre os torcedores que acompanham os campeonatos nacionais.

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➡️Wilton Pereira Sampaio será árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo

O confronto entre México e África do Sul na próxima quinta-feira (11) será realizado no Estádio Azteca às 16h (de Brasília) e não será a estreia de Wilton Pereira na competição. Em 2022, no Catar, o goiano atuou em campo e, em 2018, como VAR.

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Confira alguns comentários de torcedores brasileiros sobre a escolha de Wilton:

Ele sempre vai bem na copa, é impressionante

Parece até outro arbítro — olhar de soslaio (@pscoseinformat) June 8, 2026

O Wilton tem dupla personalidade.

O que apita jogos FIFA é completamente diferente, negócio de maluco — Nostalgia 5 Estrelas (@nostalgia5stars) June 8, 2026

Sabe o que é estranho, esse cara não é ruim, já vi ele apitando libertadores, mundial de clubes, a questão é que aqui no Brasil ele pega pressão e sucumbi! — Senso crítico. (@zaqueo1615179) June 8, 2026

Teremos o jogo mais feio da copa do mundo com o total de 30% de bola rolando — Gol do nada (@goldonada) June 8, 2026

Veremos a mais belíssima exibição de um árbitro brasileiro, vai ser impecável.. — Igor Fernandes (@TaldoCaetano22) June 8, 2026

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

Nadine Basttos analisou a arbitragem brasileira na Copa

Ao todo, o Brasil terá três representantes como árbitros principais durante a Copa do Mundo. São eles: Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Nadine Basttos analisou a presença deles e apontou quem poderia apitar uma eventual final.

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— Ter três árbitros representando o Brasil na Copa do Mundo é algo que mostra o reconhecimento da Fifa e da Conmebol. É claro que criticamos muito a arbitragem em lances polêmicos de competições nacionais, mas, internacionalmente, eles são bem conhecidos. Isso é um sinal de que a arbitragem brasileira é bem vista lá fora — iniciou Nadine Battos, antes de completar.

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— O Wilton Pereira Sampaio está indo para a sua terceira Copa do Mundo. Isso mostra que ele é competente. A gente critica muito, mas não só ele; os três estão preparados para este palco. São três representantes; poucos países são capazes de ter essa marca. Ele tem a maior experiência. Então, acho que, por isso, tendo a Fifa, que gosta destas questões de hierarquia, poderia escolher ele para uma final — concluiu.

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