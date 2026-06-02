Vozes da Copa: Nadine Basttos projeta arbitragem de Wilton, Claus e Abatti Abel

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A especialista de arbitragem do SBT e N Sports, Nadine Basttos, foi a oitava entrevistada da série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. Responsável por analisar quesitos técnicos da regra, a ex-árbitra comentou sobre a presença de brasileiros no quadro de árbitros do torneio.

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Arbitragem brasileira na Copa

Ao todo, o Brasil terá três representantes como árbitros principais durante a Copa do Mundo. São eles: Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Nadine Basttos analisou a presença deles e apontou quem poderia apitar uma eventual final.

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— Ter três árbitros representando o Brasil na Copa do Mundo é algo que mostra o reconhecimento da Fifa e da Conmebol. É claro que criticamos muito a arbitragem em lances polêmicos de competições nacionais, mas, internacionalmente, eles são bem conhecidos. Isso é um sinal de que a arbitragem brasileira é bem vista lá fora — iniciou Nadine Battos, antes de completar.

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— O Wilton Pereira Sampaio está indo para a sua terceira Copa do Mundo. Isso mostra que ele é competente. A gente critica muito, mas não só ele; os três estão preparados para este palco. São três representantes; poucos países são capazes de ter essa marca. Ele tem a maior experiência. Então, acho que, por isso, tendo a Fifa, que gosta destas questões de hierarquia, poderia escolher ele para uma final — concluiu.

Wilton Pereira Sampaio em ação durante jogo do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Além disso, Nadine também comparou as dificuldades de apitar um torneio mundial, como a Copa do Mundo, com o Brasileirão. Para ela, a competição nacional pode ser mais desafiadora para os árbitros devido à pressão.

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— A pressão é muito grande. Também existe um trabalho de educação a ser feito. Em competições internacionais, principalmente em eventos Fifa, existe um respaldo maior e respeito sobre a arbitragem. Vão falar: "É mais fácil trabalhar na Copa do que no Brasileirão?". Talvez sim — iniciou a especialista, antes de completar.

— Pelo respeito e tranquilidade dos árbitros em tomarem uma decisão. Aqui no Brasil, tem uma pressão muito grande, então sempre há tensão. Principalmente em grandes clássicos. Então, isso chega dentro de campo. O Ramon Abatti Abel foi bem no Mundial de Clubes (2025), mas, quando voltou, foi criticado — concluiu.

Transmissões da Copa do Mundo

Nadine também falou sobre as expectativas das transmissões do SBT e N Sports durante a Copa do Mundo. As duas emissoras se juntaram para cobrir a competição.

— Estou muito feliz, principalmente pela equipe com a qual vou trabalhar. Tenho uma admiração gigante pelo Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting, Pato, Juninho Paulista, toda a equipe que vai trabalhar na Copa do Mundo. É sempre uma ansiedade. Entendo que é a maior competição que podemos trabalhar dentro do futebol — disse.

Nadine Basttos em participação no programa do Galvão Bueno, no SBT (Foto: Reprodução)

Vozes da Copa

Além de Nadine Basttos, Mauro Naves, Guilherme Beltrão, Mauro Beting, Galvão Bueno, Cristiane Rozeira, Neguerê e Gabriela Martins conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!