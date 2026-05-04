Vozes da Copa: Galvão Bueno projeta Brasil na Copa e avalia impacto de Ancelotti

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O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', que vai falar com personagems que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.

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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.

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Confiança em Ancelotti

Galvão também comentou o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção. Mesmo reconhecendo a resistência de parte dos torcedores a um técnico estrangeiro, ele demonstrou confiança:

— Ele é um dos melhores técnicos do mundo. Ninguém trabalhou mais com brasileiros do que ele — comentou.

O narrador relembrou a trajetória de Ancelotti em clubes como o Milan, onde comandou grandes nomes do futebol brasileiro, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

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Galvão Bueno apresenta programa todas as segundas, no SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O "espírito campeão"

Para Galvão, mais do que talento, o fator determinante para o sucesso em Copas do Mundo é o ambiente interno do time. Ele citou ensinamentos de Carlos Alberto Parreira sobre o tema:

— O que faz um campeão do mundo é o espírito. É o vestiário, a união, o quanto um se entrega pelo outro — recriou a fala.

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Segundo ele, esse foi o diferencial em conquistas históricas da Seleção, como as de 1994 e 2002.

Galvão ainda lembrou o peso histórico da camisa brasileira. Das 22 edições de Copa do Mundo, 16 títulos ficaram entre quatro seleções: Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, reforçando o protagonismo da potência dessas seleções.

Expectativa pelo hexa

Empolgado com a possibilidade de narrar mais uma campanha brasileira, agora por SBT e NSports, Galvão não escondeu o desejo de marcar mais um capítulo histórico. A entrevista marca o início da série "Vozes da Copa", que terá o comentarista Mauro Beting no próximo episódio.

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