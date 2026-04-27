Web lamenta confirmação de Militão fora da Copa: 'A bruxa está solta'

A menos de 50 dias do início da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Éder Militão será desfalque para a Seleção Brasileira no torneio. O jogador do Real Madrid será submetido a uma cirurgia na Finlândia após uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Alavés, e deve ficar afastado por aproximadamente cinco meses. Com essa divulgação, torcedores Brasileiros já começam a se movimentar nas redes.

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Reação dos internautas com lesão de Militão

Militão soma lesões relevantes nesta temporada

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Esta é a terceira lesão muscular de Éder Militão na temporada. O zagueiro possui baixa participação em jogos neste período, somando apenas 20 aparições pelo clube Madrilenho. A lesão anterior, que afetou o tendão, o afastou dos gramados por quatro meses, período em que perdeu 24 jogos.

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Em agosto de 2023, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado até março de 2024. Em novembro do mesmo ano, sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos em ambos os meniscos, e só retornou aos gramados em julho de 2025. Desde a Copa do Catar, Militão encarou sete lesões e ficou cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a duas temporadas inteiras.

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O zagueiro voltou a atuar no início de abril deste ano e esteve em campo em cinco partidas consecutivas em um intervalo de 17 dias. Na última delas, contra o Alavés, sentiu a nova lesão e acabou substituído.