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Jornais ingleses criticam atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa: 'Ridículo'

Árbitro brasileiro expulsou três jogadores na partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:44
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Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (11), recebeu críticas da imprensa inglesa. Os principais questionamentos foram direcionados às expulsões registradas na reta final da partida, consideradas excessivas por comentaristas e ex-jogadores.

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    Sky Sports chama cenas de "ridículas"

    Em análise publicada pela Sky Sports, o jornalista Sam Blitz afirmou que o confronto terminou em "anarquia" após o apito final e classificou duas das três expulsões da partida como controversas.

    — Dos três cartões vermelhos, um foi óbvio. Mas os outros dois são muito controversos. As cenas beiravam o ridículo — escreveu.

    O jornalista também relembrou a atuação de Wilton Pereira Sampaio na derrota da Inglaterra para a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

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    — Ele também cometeu alguns erros naquela partida — acrescentou.

    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Ex-jogadores questionam expulsões

    Durante a transmissão da BBC Radio 5 Live, o ex-atacante inglês Chris Sutton criticou a expulsão do mexicano César Montes nos acréscimos do segundo tempo.

    — Acho que é injusto demais para ser cartão vermelho — afirmou.

    Na ITV, o ex-atacante escocês Ally McCoist também demonstrou discordância com outra decisão disciplinar tomada por Wilton Pereira Sampaio, a expulsão do sul-africano Themba Zwane.

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    — Acho que a decisão é extremamente severa — disse.

    A partida terminou com a África do Sul tendo dois jogadores expulsos e o México também recebendo um cartão vermelho nos minutos finais. As decisões geraram debate entre comentaristas britânicos e repercutiram nos principais veículos de imprensa do país após o confronto.

    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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