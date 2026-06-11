Jornais ingleses criticam atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa: 'Ridículo' Árbitro brasileiro expulsou três jogadores na partida

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (11), recebeu críticas da imprensa inglesa. Os principais questionamentos foram direcionados às expulsões registradas na reta final da partida, consideradas excessivas por comentaristas e ex-jogadores.

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Sky Sports chama cenas de "ridículas"

Em análise publicada pela Sky Sports, o jornalista Sam Blitz afirmou que o confronto terminou em "anarquia" após o apito final e classificou duas das três expulsões da partida como controversas.

— Dos três cartões vermelhos, um foi óbvio. Mas os outros dois são muito controversos. As cenas beiravam o ridículo — escreveu.

O jornalista também relembrou a atuação de Wilton Pereira Sampaio na derrota da Inglaterra para a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

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— Ele também cometeu alguns erros naquela partida — acrescentou.

Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Ex-jogadores questionam expulsões

Durante a transmissão da BBC Radio 5 Live, o ex-atacante inglês Chris Sutton criticou a expulsão do mexicano César Montes nos acréscimos do segundo tempo.

— Acho que é injusto demais para ser cartão vermelho — afirmou.

Na ITV, o ex-atacante escocês Ally McCoist também demonstrou discordância com outra decisão disciplinar tomada por Wilton Pereira Sampaio, a expulsão do sul-africano Themba Zwane.

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— Acho que a decisão é extremamente severa — disse.

A partida terminou com a África do Sul tendo dois jogadores expulsos e o México também recebendo um cartão vermelho nos minutos finais. As decisões geraram debate entre comentaristas britânicos e repercutiram nos principais veículos de imprensa do país após o confronto.

Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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