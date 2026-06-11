Surpresa, golaço e contra: Relembre o primeiro gol das últimas Copas
Relembre as histórias por trás dos gols que abriram as últimas Copas
O atacante mexicano Julián Quiñones entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026, na partida de abertura entre México e África do Sul. Assim como aconteceu nas edições anteriores do torneio, o primeiro gol do Mundial voltou a ganhar destaque e a carregar um significado especial. Ao longo das últimas Copas, esses lances protagonizaram histórias marcantes, com golaços, surpresas e até um gol contra que ficou marcado na memória dos torcedores.
O Lance! relembra os autores e as histórias por trás dos primeiros gols de cada edição da Copa do Mundo desde 2002.
Papa Bouba Diop - Senegal (2002)
O primeiro gol da Copa do Mundo de 2002 protagonizou uma das maiores zebras da história das estreias do torneio. O atacante Papa Bouba Diop marcou o gol da vitória de Senegal por 1 a 0 sobre a França, na partida de abertura disputada em Seul, na Coreia do Sul.
A seleção francesa chegava ao Mundial como atual campeã do mundo, após conquistar o título em 1998, além de ser uma das grandes favoritas ao troféu. Do outro lado, Senegal disputava sua primeira Copa do Mundo e surpreendeu o planeta ao derrotar os franceses logo na estreia.
O gol de Papa Bouba Diop não apenas abriu o placar da Copa de 2002, mas também marcou o início de uma campanha histórica da seleção senegalesa, que alcançou as quartas de final em sua primeira participação no torneio.
Philipp Lahm - Alemanha (2006)
O histórico lateral alemão Philipp Lahm marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha. O lance ficou eternizado como um dos mais bonitos daquela edição do torneio. Pela esquerda, Lahm recebeu a bola, puxou para o meio e, de fora da área, acertou um chute preciso no ângulo para abrir o placar.
O gol inaugurou a vitória alemã por 4 a 2 sobre a Costa Rica na partida de abertura da competição, disputada na Allianz Arena, em Munique.
➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
➡️ Sabe tudo sobre a história das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
Siphiwe Tshabalala - África do Sul (2010)
O meia sul-africano Siphiwe Tshabalala marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2010. O lance entrou para a história não apenas pela bela finalização, mas também pela comemoração da seleção anfitriã, que viralizou ao redor do mundo com uma dança executada pelos jogadores após o gol.
Naquela partida de abertura, a África do Sul empatou por 1 a 1 com o México. Curiosamente, o mesmo confronto abrirá a Copa do Mundo de 2026. Será a primeira vez na história dos Mundiais que a mesma partida será repetida como jogo de abertura de duas edições diferentes do torneio.
Marcelo (contra) - Brasil (2014)
Na Copa do Mundo de 2014, o lateral Marcelo protagonizou um momento inusitado ao marcar contra o primeiro gol do torneio. Na partida de abertura entre Brasil e Croácia, os croatas avançaram pela esquerda e cruzaram para a área, sem intenção, a bola desviou em Marcelo e acabou entrando no gol brasileiro, causando um grande susto na torcida brasileira.
Apesar do revés inicial, a Seleção Brasileira reagiu rapidamente. O Brasil virou a partida e venceu por 3 a 1, começando sua campanha no Mundial com o pé direito, mesmo após o susto no lance que abriu a competição.
Yuri Gazinsky - Rússia (2018)
O volante Yuri Gazinsky marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. O meio-campista da seleção anfitriã balançou as redes aos 11 minutos da partida de abertura, iniciando a goleada russa sobre a Arábia Saudita. O gol abriu caminho para a vitória por 5 a 0 no Estádio Luzhniki, em Moscou, diante de milhares de torcedores russos.
Enner Valencia - Equador (2022)
O atacante equatoriano Enner Valencia marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. O centroavante abriu o placar de pênalti na partida de abertura, realizada no Estádio Al Bayt.
Destaque da seleção do Equador, Valencia voltou a balançar as redes ainda no primeiro tempo e comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Catar, país anfitrião da competição. O resultado marcou a primeira vez na história das Copas do Mundo em que a seleção anfitriã foi derrotada em uma partida de abertura.
Veja todos os primeiros marcadores das Copas
1930: Lucien Laurent - França
1934: Ernesto Belis - Argentina
1938: Josef Gauchel - Alemanha
1950: Ademir de Menezes- Brasil
1954: Miloš Milutinović- Sérvia
1958: Oreste Corbatta - Argentina
1962: Héctor Facundo - Argentino
1966: Pelé- Brasil
1970: Dinko Dermendzhiev - Bulgária
1974: Paul Breitner - Alemanha
1978: Bernard Lacombe - França
1982: Erwin Vandenbergh -Bélgica
1986: Alessandro Altobelli- Itália
1990: François Omam-Biyik- Camarões
1994: Jürgen Klinsmann - Alemanha
1998: César Sampaio - Brasil
2002: Papa Bouba Diop - Senegal
2006: Philipp Lahm - Alemanha
2010: Siphiwe Tshabalala- África do Sul
2014: Marcelo (contra) - Brasil
2018: Yuri Gazinsky- Rússia
2022: Enner Valencia - Equador
2026: Julián Quiñones - México
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre