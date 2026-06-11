Surpresa, golaço e contra: Relembre o primeiro gol das últimas Copas Relembre as histórias por trás dos gols que abriram as últimas Copas

O atacante mexicano Julián Quiñones entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026, na partida de abertura entre México e África do Sul. Assim como aconteceu nas edições anteriores do torneio, o primeiro gol do Mundial voltou a ganhar destaque e a carregar um significado especial. Ao longo das últimas Copas, esses lances protagonizaram histórias marcantes, com golaços, surpresas e até um gol contra que ficou marcado na memória dos torcedores.

O atacante mexicano Julián Quiñones entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026, na partida de abertura entre México e África do Sul. Assim como aconteceu nas edições anteriores do torneio, o primeiro gol do Mundial voltou a ganhar destaque e a carregar um significado especial. Ao longo das últimas Copas, esses lances protagonizaram histórias marcantes, com golaços, surpresas e até um gol contra que ficou marcado na memória dos torcedores.

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O Lance! relembra os autores e as histórias por trás dos primeiros gols de cada edição da Copa do Mundo desde 2002.

Papa Bouba Diop - Senegal (2002)

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2002 protagonizou uma das maiores zebras da história das estreias do torneio. O atacante Papa Bouba Diop marcou o gol da vitória de Senegal por 1 a 0 sobre a França, na partida de abertura disputada em Seul, na Coreia do Sul.

A seleção francesa chegava ao Mundial como atual campeã do mundo, após conquistar o título em 1998, além de ser uma das grandes favoritas ao troféu. Do outro lado, Senegal disputava sua primeira Copa do Mundo e surpreendeu o planeta ao derrotar os franceses logo na estreia.

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O gol de Papa Bouba Diop não apenas abriu o placar da Copa de 2002, mas também marcou o início de uma campanha histórica da seleção senegalesa, que alcançou as quartas de final em sua primeira participação no torneio.

Philipp Lahm - Alemanha (2006)

O histórico lateral alemão Philipp Lahm marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha. O lance ficou eternizado como um dos mais bonitos daquela edição do torneio. Pela esquerda, Lahm recebeu a bola, puxou para o meio e, de fora da área, acertou um chute preciso no ângulo para abrir o placar.

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O gol inaugurou a vitória alemã por 4 a 2 sobre a Costa Rica na partida de abertura da competição, disputada na Allianz Arena, em Munique.

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Siphiwe Tshabalala - África do Sul (2010)

O meia sul-africano Siphiwe Tshabalala marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2010. O lance entrou para a história não apenas pela bela finalização, mas também pela comemoração da seleção anfitriã, que viralizou ao redor do mundo com uma dança executada pelos jogadores após o gol.

Naquela partida de abertura, a África do Sul empatou por 1 a 1 com o México. Curiosamente, o mesmo confronto abrirá a Copa do Mundo de 2026. Será a primeira vez na história dos Mundiais que a mesma partida será repetida como jogo de abertura de duas edições diferentes do torneio.

Siphiwe Tshabalala marcou o primeiro gol da Copa de 2010 (Reprodução / PA)

Marcelo (contra) - Brasil (2014)

Na Copa do Mundo de 2014, o lateral Marcelo protagonizou um momento inusitado ao marcar contra o primeiro gol do torneio. Na partida de abertura entre Brasil e Croácia, os croatas avançaram pela esquerda e cruzaram para a área, sem intenção, a bola desviou em Marcelo e acabou entrando no gol brasileiro, causando um grande susto na torcida brasileira.

Apesar do revés inicial, a Seleção Brasileira reagiu rapidamente. O Brasil virou a partida e venceu por 3 a 1, começando sua campanha no Mundial com o pé direito, mesmo após o susto no lance que abriu a competição.

Yuri Gazinsky - Rússia (2018)

O volante Yuri Gazinsky marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. O meio-campista da seleção anfitriã balançou as redes aos 11 minutos da partida de abertura, iniciando a goleada russa sobre a Arábia Saudita. O gol abriu caminho para a vitória por 5 a 0 no Estádio Luzhniki, em Moscou, diante de milhares de torcedores russos.

Enner Valencia - Equador (2022)

O atacante equatoriano Enner Valencia marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. O centroavante abriu o placar de pênalti na partida de abertura, realizada no Estádio Al Bayt.

Destaque da seleção do Equador, Valencia voltou a balançar as redes ainda no primeiro tempo e comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Catar, país anfitrião da competição. O resultado marcou a primeira vez na história das Copas do Mundo em que a seleção anfitriã foi derrotada em uma partida de abertura.

Enner Valencia, ex-Internacional, marcou o primeiro gol da Copa de 2022 (Foto: Rodrigo Jiménez/EFE)

Veja todos os primeiros marcadores das Copas

1930: Lucien Laurent - França

1934: Ernesto Belis - Argentina

1938: Josef Gauchel - Alemanha

1950: Ademir de Menezes- Brasil

1954: Miloš Milutinović- Sérvia

1958: Oreste Corbatta - Argentina

1962: Héctor Facundo - Argentino

1966: Pelé- Brasil

1970: Dinko Dermendzhiev - Bulgária

1974: Paul Breitner - Alemanha

1978: Bernard Lacombe - França

1982: Erwin Vandenbergh -Bélgica

1986: Alessandro Altobelli- Itália

1990: François Omam-Biyik- Camarões

1994: Jürgen Klinsmann - Alemanha

1998: César Sampaio - Brasil

2002: Papa Bouba Diop - Senegal

2006: Philipp Lahm - Alemanha

2010: Siphiwe Tshabalala- África do Sul

2014: Marcelo (contra) - Brasil

2018: Yuri Gazinsky- Rússia

2022: Enner Valencia - Equador

2026: Julián Quiñones - México

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