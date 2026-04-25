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Militão terá de passar por nova cirurgia e deve perder a Copa do Mundo, diz jornalista

Zagueiro do Real Madrid sentiu lesão em jogo com o Alavés

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
09:27
Atualizado há 1 minutos
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imagem cameraÉder Militão tem sofrido sequência de lesões (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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A lesão sofrida pelo zagueiro Éder Militão na terça-feira (21), em partida do Real Madrid diante do Alavés, foi mais grave do que se imaginava e o defensor deverá passar por nova cirurgia, o que o tiraria da Copa do Mundo. A informação é do jornalista espanhol Miguel Ángel Díaz, da emissora de rádio espanhola Cope.

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"Éder Militão terá que ser submetido a uma cirurgia devido a uma nova lesão nos isquiotibiais da perna esquerda. O brasileiro sofreu uma reabertura da cicatriz da lesão inicial, ocorrida em dezembro contra o Celta. Infelizmente, ele perderá a Copa do Mundo", escreveu Díaz em sua conta no X.

Militão voltou aos gramados no início deste mês, após cerca de quatro meses afastado por causa de uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda, ocorrida no início de dezembro. E, nesse retorno, esteve em campo cinco vezes em 17 dias, sentindo lesão na terça-feira.

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A volta dele aos gramados era um alívio para a Seleção Brasileira. Éder Militão é jogador de confiança do técnico Carlo Ancelotti, tanto pela qualidade como zagueiro quanto pela possibilidade de atuar na lateral-direita.

Com Ancelotti no comando do Brasil, Éder Militão fez quatro partidas. Em outubro, foi titular na zaga ao lado de Gabriel Magalhães na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul — à época, Marquinhos ficara de fora da convocação porque estava lesionado —, e ficou no banco na derrota por 3 a 2 para o Japão. No mês seguinte, teve atuação elogiada como lateral nos 2 a 0 sobre Senegal. Ele também começou no empate por 1 a 1 com a Tunísia, dessa vez formando a zaga com Marquinhos.

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Esta lesão não gera preocupação visando Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Éder Militão corre risco de ficar de fora da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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