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Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam pela Copa do Mundo; qual seu palpite? Vote

Retrospecto entre as equipes aponta equilibrio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:36
Atualizado há 0 minutos
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Coreia do Sul - Son
Son é um dos maiores destaques da Coreia do Sul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Após a vitória do México sobre a África do Sul na partida de estreia da Copa do Mundo, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no segundo confronto da competição. As equipes entram em campo às 23h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, para concluir a primeira rodada do Grupo A.

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    Retrospecto equilibrado

    Coreia do Sul e República Tcheca já se enfrentaram três vezes ao longo da história, todas em partidas amistosas. O histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate. Os números refletem a igualdade entre as seleções, que voltam a se encontrar sem um amplo favoritismo para algum lado

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    Coreia do Sul - Son
    Son é um dos maiores destaques da Coreia do Sul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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