Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam pela Copa do Mundo; qual seu palpite? Vote Retrospecto entre as equipes aponta equilibrio

Após a vitória do México sobre a África do Sul na partida de estreia da Copa do Mundo, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no segundo confronto da competição. As equipes entram em campo às 23h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, para concluir a primeira rodada do Grupo A.

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Retrospecto equilibrado

Coreia do Sul e República Tcheca já se enfrentaram três vezes ao longo da história, todas em partidas amistosas. O histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate. Os números refletem a igualdade entre as seleções, que voltam a se encontrar sem um amplo favoritismo para algum lado

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Son é um dos maiores destaques da Coreia do Sul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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