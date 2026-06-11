Gilberto Mora entra para lista histórica da Copa do Mundo ao entrar na partida entre México e África do Sul
Joia mexicana supera marcas recentes e fica próximo de Pelé
A Copa do Mundo de 2026 já proporcionou um momento histórico para o futebol mexicano. Acionado no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, o meia Gilberto Mora, considerado a principal promessa do país, entrou para a lista dos jogadores mais jovens a disputar uma partida de Mundial.
Partida entre México e África do Sul entra para a história da Copa do Mundo
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O jovem entrou em campo aos 17 anos e 240 dias, tornando-se o sexto atleta mais jovem da história a atuar na principal competição do futebol mundial. A marca coloca o mexicano em uma seleta galeria que reúne nomes lendários e talentos precoces que marcaram época no esporte.
A estreia aconteceu diante de mais de 80 mil torcedores no jogo de abertura do torneio. Mesmo com poucos minutos em campo, Mora já deixou seu nome registrado nos livros da Copa do Mundo.
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Mora supera craques e fica próximo de Pelé
A joia mexicana ficou a apenas seis dias da marca registrada por Pelé, que estreou em Copas do Mundo aos 17 anos e 234 dias durante a campanha vitoriosa do Brasil em 1958.
O recorde histórico continua pertencendo ao norte-irlandês Norman Whiteside, que entrou em campo na Copa de 1982 com apenas 17 anos e 40 dias.
Além de Pelé, a lista conta com nomes conhecidos do futebol internacional, como Samuel Eto'o, Rigobert Song e Youssoufa Moukoko, reforçando o tamanho do feito alcançado pelo mexicano.
Os 10 jogadores mais jovens da história da Copa do Mundo
- Norman Whiteside (Irlanda do Norte) — 17 anos e 40 dias — Copa de 1982
- Samuel Eto'o (Camarões) — 17 anos e 98 dias — Copa de 1998
- Femi Opabunmi (Nigéria) — 17 anos e 100 dias — Copa de 2002
- Salomon Olembe (Camarões) — 17 anos e 184 dias — Copa de 1998
- Pelé (Brasil) — 17 anos e 234 dias — Copa de 1958
- Gilberto Mora (México) — 17 anos e 240 dias — Copa de 2026
- Bartholomew Ogbeche (Nigéria) — 17 anos e 244 dias — Copa de 2002
- Rigobert Song (Camarões) — 17 anos e 353 dias — Copa de 1994
- Youssoufa Moukoko (Alemanha) — 18 anos e 3 dias — Copa de 2022
- Garang Kuol (Austrália) — 18 anos e 69 dias — Copa de 2022
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